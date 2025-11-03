Canada Post столкнулась с серьезными вызовами, которые сопровождаются массовыми сокращениями и масштабной реструктуризацией компании на фоне продолжающегося конфликта с профсоюзами сотрудников.

За последние месяцы корпорация приняла трудное решение — уволить десятки менеджеров, чтобы адаптировать структуру управления к изменяющимся экономическим реалиям и новым стратегическим задачам. Внутреннее письмо президента и генерального директора Doug Ettinger, полученное CTV News, подтверждает, что эти меры являются частью масштабных корпоративных изменений и необходимы для обеспечения финансовой жизнеспособности организации. При этом компании важно минимизировать влияние на людей, поэтому основной упор сделан на естественное уменьшение персонала — через сокращение найма и выход сотрудников на пенсию.

Объявление о сокращениях совпало с серьезным трудовым конфликтом: профсоюз, представляющий около 55 000 работников, отреагировал незамедлительно — уже сейчас в Канаде проходят ротационные забастовки, при этом сторонники солидарных действий готовы к дальнейшим протестам. Поводом для напряжения стали недавно озвученные правительственные требования провести реформы, которые включают прекращение доставки почты по домам, широкое внедрение общественных почтовых ящиков, а также закрытие сельских почтовых отделений. Все эти меры направлены на снижение расходов и повышение эффективности работы, поскольку Canada Post уже считается практически неплатежеспособной компанией, потерявшей за последние семь лет более 5 миллиардов долларов, и прогнозируется потеря еще 1,5 миллиарда в 2025 году.

Министр по трансформации правительства Джоэл Лайтбаунд в одном из интервью подчеркнул, что сегодня необходима политическая воля и решительность, чтобы проводить реформы, несмотря на их болезненность. По его словам, в этом году стране пришлось влить миллиард долларов, чтобы просто «содержать работу Canada Post», и общество ожидает от руководства жёстких шагов для вывода службы на стабильный финансовый путь.

Среди ключевых задач руководства — сокращение административных расходов минимум на 15%, оптимизация процессов и перестройка системы доставки почты в новых условиях цифровой эпохи, где физическая почта резко теряет свою значимость. Управленцев сокращают именно сейчас, чтобы освободить ресурсы для операций, более соответствующих будущим моделям работы.

Сейчас стороны готовятся к очередному раунду переговоров, которые должны решить, смогут ли протесты и профсоюзные требования быть сбалансированы с необходимостью реформ. Canada Post заявляет, что уже в ближайшие недели представит правительству детальный план дальнейших действий.

Тем временем неопределённость и напряжённость продолжают сказываться на работниках и канадцах, пользующихся услугами почты. Для многих этот кризис символизирует глобальные вызовы, с которыми сталкиваются традиционные предприятия в эпоху технологий, когда привычные формы работы постоянно меняются, а экономическая стабильность становится всё более хрупкой.

Такой сценарий развития событий складывается на стыке экономических реалий, политической воли и сопротивления социальных групп, делая судьбу Canada Post тревожным символом трансформаций в сфере государственной службы и социальной ответственности в Канаде.

