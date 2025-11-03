В Квебеке предъявлены обвинения бывшим сотрудникам автослужбы SAAQ

Двое бывших работников Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) и еще четыре связанных с ними лица были арестованы по обвинению в участии в крупной мошеннической схеме по продаже поддельных водительских прав. Об этом в четверг сообщила Комиссия по анти-коррупции Квебека ( Unité permanente anticorruption, UPAC ).

По версии следствия, мошенничество происходило с апреля 2023 по февраль 2024 года. Во время обысков полиция изъяла более 1,1 миллиона долларов США и Канады, а также оборудование, используемое в мошеннической деятельности.

[SAAQ] заявила, что получила сообщение о подозрительной схеме и начала внутреннее расследование. После обнаружения признаков преступной деятельности ведомство передало материалы в UPAC и активно содействовало следствию. По итогам трех сотрудников было уволено, двое из них предъявлены обвинения.

Надин Денис обвиняется в злоупотреблении доверием и несанкционированном использовании компьютера. Грегори Малышко предъявлены обвинения в мошенничестве, мошенничестве против государства, злоупотреблении доверием, подделке документов, несанкционированном использовании компьютера и сговоре.

Кроме того, владелец автошколы Reflex в Вердауне Мохаммед Тарику Ислам обвиняется в мошенничестве и сговоре. Его предполагаемые сообщники Стивен Лизер и Владимир Николас также обвиняются в мошенничестве и сговоре, а Эрвис Мойс — в мошенничестве.

[SAAQ] подчеркнула, что ни одна организация не застрахована от подобных ситуаций, однако в системе существуют механизмы для выявления и предотвращения мошенничества. В организации категорически отрицают всяческие фальсификации и обманы.

UPAC призывает всех, кто располагает информацией о данном или других коррупционных преступлениях, обращаться по телефону 1-844-541-UPAC.

Вместе с тем, UPAC уже восемь месяцев ведет расследование SAAQclic , связанное с цифровым проектом CASA/SAAQClic . По данным отчёта Генерального аудитора, стоимость перехода к цифровым услугам может превысить 1,1 миллиарда долларов к 2027 году, что на 500 миллионов превышает первоначальные оценки. Это расследование продолжается.

