Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Квебеке предъявлены обвинения бывшим сотрудникам автослужбы SAAQ

В Квебеке предъявлены обвинения бывшим сотрудникам автослужбы SAAQ

Виктория Христова Ноя 3, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 52 Просмотров

Двое бывших работников Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) и еще четыре связанных с ними лица были арестованы по обвинению в участии в крупной мошеннической схеме по продаже поддельных водительских прав. Об этом в четверг сообщила Комиссия по анти-коррупции Квебека (Unité permanente anticorruption, UPAC).

 

По версии следствия, мошенничество происходило с апреля 2023 по февраль 2024 года. Во время обысков полиция изъяла более 1,1 миллиона долларов США и Канады, а также оборудование, используемое в мошеннической деятельности.

[SAAQ] заявила, что получила сообщение о подозрительной схеме и начала внутреннее расследование. После обнаружения признаков преступной деятельности ведомство передало материалы в UPAC и активно содействовало следствию. По итогам трех сотрудников было уволено, двое из них предъявлены обвинения.

Надин Денис обвиняется в злоупотреблении доверием и несанкционированном использовании компьютера. Грегори Малышко предъявлены обвинения в мошенничестве, мошенничестве против государства, злоупотреблении доверием, подделке документов, несанкционированном использовании компьютера и сговоре.

Кроме того, владелец автошколы Reflex в Вердауне Мохаммед Тарику Ислам обвиняется в мошенничестве и сговоре. Его предполагаемые сообщники Стивен Лизер и Владимир Николас также обвиняются в мошенничестве и сговоре, а Эрвис Мойс — в мошенничестве.

[SAAQ] подчеркнула, что ни одна организация не застрахована от подобных ситуаций, однако в системе существуют механизмы для выявления и предотвращения мошенничества. В организации категорически отрицают всяческие фальсификации и обманы.

UPAC призывает всех, кто располагает информацией о данном или других коррупционных преступлениях, обращаться по телефону 1-844-541-UPAC.

Вместе с тем, UPAC уже восемь месяцев ведет расследование SAAQclic, связанное с цифровым проектом CASA/SAAQClic. По данным отчёта Генерального аудитора, стоимость перехода к цифровым услугам может превысить 1,1 миллиарда долларов к 2027 году, что на 500 миллионов превышает первоначальные оценки. Это расследование продолжается.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*