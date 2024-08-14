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Новости Goodyear инвестирует в модернизацию завода в Канаде
pitstopural.ru

Goodyear инвестирует в модернизацию завода в Канаде

Степан Артемьевский Авг 14, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Goodyear инвестирует в модернизацию завода в Канаде отключены 12 Просмотров

Канадское подразделение компании Goodyear Tire & Rubber Co планирует вложить более 575 миллионов канадских долларов в модернизацию своего завода в Непини, что в провинции Онтарио.

 

Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Согласно заявлению офиса премьер-министра, проект по модернизации и расширению предприятия позволит создать 200 новых рабочих мест к 2027 году и обеспечить занятость 1000 сотрудников в Непини.

Федеральное правительство выделит 44,3 миллиона канадских долларов на финансирование проекта расширения, в то время как правительство провинции Онтарио внесет 20 миллионов канадских долларов для поддержки ключевых компонентов проекта.

Инвестиция является частью усилий Канады по привлечению компаний, участвующих во всех уровнях цепочки поставок электромобилей, с целью обеспечения будущего производственного центра Онтарио в условиях глобального стремления к сокращению выбросов углерода.

Ожидается, что проект Goodyear увеличит производственные мощности компании, включая выпуск шин для электромобилей и внедорожников, а также позволит заводу в Непини достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году.

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