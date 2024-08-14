Небольшое поселение недалеко от Роудона на несколько дней оказалась в ловушке после исторического шторма

Пятничный шторм смыл единственную дорогу, которая была у жителей поселка Лак-Клод близ Роудона, и они оказались в ловушке почти на три дня.

“Почти два дня шел невероятно сильный дождь, и уровень воды в озере немного поднялся. Мой причал оказался под водой.

Документы были разбросаны повсюду. И я подумала: “Что за чертовщина! Как мы собираемся отсюда выбираться?” – рассказала в интервью Кристиана Херманнс, жительница Лак-Клода.

Херманнс была одним из сотни жителей, оказавшихся в затруднительном положении.

Единственным способом, которым община могла переправить через реку столь необходимые товары, такие как лекарства и детское питание, была маленькая лодка.

К счастью для жителей, в городе Роудон была построена временная грунтовая дорога, проходящая через частную собственность, которая вновь соединила сообщество, состоящее в основном из пожилых людей, с внешним миром.

“Это не настоящая дорога, но пока она идеальна, чтобы люди могли ездить в деревню в экстренных случаях. Обращайтесь к пожарным, если случится что-то плохое”, – сказала заместитель мэра Родона Стефани Лабелль.

Исторический шторм также перекрыл шоссе 125, одну из единственных дорог, ведущих в город.

“Это из-за погоды. Это изменение климата. Мы не ожидали такого в этой области. Это что-то новенькое”, – сказал Лабелль.

Могут пройти недели, прежде чем главная дорога будет отремонтирована, и жизнь жителей Лак-Клода вернется в нормальное русло.