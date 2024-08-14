С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает солнечная среда. Утром 18°C, Днём 28°C, Вечером 23°C, на небе – ни облачка! А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

14 августа, в первый день Успенского поста, Православная Церковь празднует Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня.

14 августа 1457 года в Майнце было напечатано первое, датированное европейское издание «Псалтири» — одной из книг Священного Писания Ветхого завета, содержащей 151 псалом.

14 августа отмечает свой День Рождения мессенджер Telegram. Этот мессенджер впервые появился в 2013 году в AppStore именно 14 августа, когда появился доступ к версии для iOS.

В этот день родились Мережковский и Голсуорси, Капица и Успенский!

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!