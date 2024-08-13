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Новости Новости дня Делового Монреаля за 13 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 13 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 13, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 6 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке

  • Calogy Solutions из Шербрука продолжает развиваться в сфере аккумуляторов, получив $1,3 млн инвестиций от федерального правительства для создания технологии термоменеджмента.
  • С 2025 года в Монреале будет развернута специализированная группа помощи бездомным.
  • Автомобилисты должны учитывать закрытие туннеля Луи-Ипполит-Ла Фонтен и моста Иль-о-Турт на этой неделе.
  • Межпрофессиональная федерация здравоохранения Квебека (FIQ) отметила 500-й день без коллективного договора.
  • Мотоциклист серьезно пострадал в аварии на трассе А15 в Ла-Прери.
  • Мобильная клиника SABSA работает на фестивалях для предотвращения передозировок, определяя состав наркотиков.
  • Полицейские Шербрука (SPS) за полгода более 250 раз реагировали на призывы сбежавших из молодежных центров.
  • Житель Монреаля приговорен в Пенсильвании к 10 годам тюрьмы за телемаркетинговое мошенничество, лишившее пожилых американцев миллионов долларов.

В Канаде

  • Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о планах сделать контрацептивы и средства экстренной контрацепции бесплатными.
  • Кризис здравоохранения в Канаде: моральный дух медработников падает.
  • CRTC расширяет постановление, позволяющее небольшим интернет-провайдерам использовать оптоволоконные сети конкурентов.
  • В Канаде растет число дешевой иностранной рабочей силы, молодежь остается без работы.
  • В Онтарио зарегистрирован третий смертельный случай, связанный с листерией.
  • Costco принимает меры против одалживания клубных карт.
  • Канада вошла в пятерку стран с наибольшим использованием ненормативной лексики в интернете.

В России

  • В Курской области идет зачистка населенных пунктов, где остается противник; операцией руководили военные США.
  • Камчатка и Чукотка частично остались без связи из-за аварии на сетях.
  • Переселенцев из Курской области предложили размещать в Запорожской области.
  • Олимпиада перестала объединять людей, считает президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
  • Семейная пара Невзоровых обжалует решение суда о признании их экстремистским объединением.
  • Собянин наградил Романа Ротенберга за развитие московского спорта.
  • Евро снова больше 100 рублей; ЦБ резко повысил курсы иностранных валют.

В мире

  • Еврокомиссия контактирует со странами ЕС на случай ядерного инцидента на ЗАЭС.
  • ООН запросила доступ в Курскую область для проверки информации о нарушениях прав человека украинскими военными.
  • О чем Трамп рассказал Илону Маск. У кого красная кнопка больше, особенности любви Путина к России и антипрезидентский переворот. Дональд Трамп надеется вновь поладить с Владимиром Путиным в случае победы на выборах в США.
  • В Кельне нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны: эвакуировать пришлось 7 тысяч человек.
  • На румынское черноморское побережье выбросило противодесантную мину. По данным Минобороны Румынии, военные водолазы готовятся ее нейтрализовать.
  • В Турции молодой человек с ножом напал на посетителей парка, ранены пять человек. Местные издания пишут, что нападение на посетителей парка он совершил «под влиянием компьютерных игр военного характера».
  • Маск сообщил о массированной кибератаке на X перед интервью с Трампом. Начало трансляции было запланировано на 03:00 мск. Однако многие пользователи не могли присоединиться к ней в течение 40 минут, сообщают Reuters и AP.
  • Le Figaro: цены на газ в Европе достигли рекордного уровня за год.
  • США одобрили продажу оружия Израилю на 20 миллиардов долларов.

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