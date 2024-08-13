Новости дня Делового Монреаля за 13 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и Квебеке
- Calogy Solutions из Шербрука продолжает развиваться в сфере аккумуляторов, получив $1,3 млн инвестиций от федерального правительства для создания технологии термоменеджмента.
- С 2025 года в Монреале будет развернута специализированная группа помощи бездомным.
- Автомобилисты должны учитывать закрытие туннеля Луи-Ипполит-Ла Фонтен и моста Иль-о-Турт на этой неделе.
- Межпрофессиональная федерация здравоохранения Квебека (FIQ) отметила 500-й день без коллективного договора.
- Мотоциклист серьезно пострадал в аварии на трассе А15 в Ла-Прери.
- Мобильная клиника SABSA работает на фестивалях для предотвращения передозировок, определяя состав наркотиков.
- Полицейские Шербрука (SPS) за полгода более 250 раз реагировали на призывы сбежавших из молодежных центров.
- Житель Монреаля приговорен в Пенсильвании к 10 годам тюрьмы за телемаркетинговое мошенничество, лишившее пожилых американцев миллионов долларов.
В Канаде
- Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о планах сделать контрацептивы и средства экстренной контрацепции бесплатными.
- Кризис здравоохранения в Канаде: моральный дух медработников падает.
- CRTC расширяет постановление, позволяющее небольшим интернет-провайдерам использовать оптоволоконные сети конкурентов.
- В Канаде растет число дешевой иностранной рабочей силы, молодежь остается без работы.
- В Онтарио зарегистрирован третий смертельный случай, связанный с листерией.
- Costco принимает меры против одалживания клубных карт.
- Канада вошла в пятерку стран с наибольшим использованием ненормативной лексики в интернете.
В России
- В Курской области идет зачистка населенных пунктов, где остается противник; операцией руководили военные США.
- Камчатка и Чукотка частично остались без связи из-за аварии на сетях.
- Переселенцев из Курской области предложили размещать в Запорожской области.
- Олимпиада перестала объединять людей, считает президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
- Семейная пара Невзоровых обжалует решение суда о признании их экстремистским объединением.
- Собянин наградил Романа Ротенберга за развитие московского спорта.
- Евро снова больше 100 рублей; ЦБ резко повысил курсы иностранных валют.
В мире
- Еврокомиссия контактирует со странами ЕС на случай ядерного инцидента на ЗАЭС.
- ООН запросила доступ в Курскую область для проверки информации о нарушениях прав человека украинскими военными.
- О чем Трамп рассказал Илону Маск. У кого красная кнопка больше, особенности любви Путина к России и антипрезидентский переворот. Дональд Трамп надеется вновь поладить с Владимиром Путиным в случае победы на выборах в США.
- В Кельне нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны: эвакуировать пришлось 7 тысяч человек.
- На румынское черноморское побережье выбросило противодесантную мину. По данным Минобороны Румынии, военные водолазы готовятся ее нейтрализовать.
- В Турции молодой человек с ножом напал на посетителей парка, ранены пять человек. Местные издания пишут, что нападение на посетителей парка он совершил «под влиянием компьютерных игр военного характера».
- Маск сообщил о массированной кибератаке на X перед интервью с Трампом. Начало трансляции было запланировано на 03:00 мск. Однако многие пользователи не могли присоединиться к ней в течение 40 минут, сообщают Reuters и AP.
- Le Figaro: цены на газ в Европе достигли рекордного уровня за год.
- США одобрили продажу оружия Израилю на 20 миллиардов долларов.
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