Около 40% производственных проектов в США, обещанных Байденом, были отменены

“Около 40% крупнейших инвестиций в производство США, объявленных в первый год подписания президентом США Джо Байденом реформ производственной и климатической политики, были отменены или поставлены на паузу”, – пишет издание.
Как отмечает газета, закон о снижении инфляции, а также закон о чипах и науке, принятые в 2022 году, предлагали инвестиции в виде субсидий, грантов и займов в размере более 400 миллиардов долларов в экологичные технологии и полный цикл производства полупроводников.
Тем не менее, проекты на сумму в общей сложности около 84 миллиардов долларов были отложены на срок от двух месяцев до нескольких лет или поставлены на бессрочную паузу.
“Компании сообщили, что ухудшающиеся условия рынка, замедление спроса и нехватка конкретики в политике в крайне важный год выборов заставили их поменять свои планы”, – указывает издание.
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