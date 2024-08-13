Популярные антибиотики угрожают аллергическими реакциями кожи

Исследование, проведенное учеными из Университета Торонто, обнаружило тревожную связь между употреблением антибиотиков в общем и повышенным риском возникновения тяжелых кожных реакций, которые часто требуют срочной медицинской помощи или госпитализации.

Проведенный анализ данных о выписке антибактериальных препаратов в Канаде за последние два десятилетия показал, что определенные группы антибиотиков значительно повышают вероятность возникновения кожных осложнений.

Например, сульфаниламиды увеличивали риск примерно в три раза по сравнению с макролидами, цефалоспоринами — в 2,6 раза, нитрофурантоинами — в 2,2 раза.

Пенициллины и фторхинолоны также повышали вероятность возникновения реакций, хотя в меньшей степени.

Наибольшее количество экстренных вызовов и госпитализаций было зафиксировано у пациентов, которым назначали цефалоспорины и сульфаниламиды.

Общее число случаев серьезных кожных реакций составило 21 758. Последствия этих реакций оказались очень тяжелыми, средняя продолжительность пребывания в больнице составила 6 дней.

Помимо этого, 9,6% пациентов нуждались в лечении на интенсивной терапии, а 5,3% из госпитализированных, к сожалению, скончались.

Эту информацию предоставил журнал JAMA Network, ссылаясь на результаты указанного исследования.

Стоит быть осмотрительными, если первые сигналы такого побочного эффекта имеют место быть. Проконсультируйтесь с врачами перед приемом медикаментов.

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