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Экономика Недвижимость По словам генерального директора, RioCan не спешит запускать новые проекты
фото: https://mir24.tv/

По словам генерального директора, RioCan не спешит запускать новые проекты

Olga Ouspenski Авг 13, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи По словам генерального директора, RioCan не спешит запускать новые проекты отключены 19 Просмотров

По словам президента и генерального директора компании Джонатана Гитлина, для того, чтобы RioCan запустила новые крупные проекты в сфере недвижимости, потребуется нечто большее, чем снижение ключевой ставки.

 

Высокие процентные ставки были серьезным препятствием для строительства нового жилья, но, хотя Банк Канады уже дважды снижал свою ключевую ставку этим летом и ожидается дальнейшее снижение, в игру вступают и другие факторы, сказал он.

«Это действительно вопрос того, как мы решим распределить капитал. Снижение процентных ставок, расходов на застройку и затрат на строительствовсе это является положительным фактором, и в конечном итоге это приведет к повышению доходности строящейся недвижимости»,заявил Гитлин в интервью.

«Но что мы должны учитывать при этом, так это то, какую прибыль наши владельцы получат от других решений о распределении капитала, таких как погашение долга, выкуп акций или просто приобретение активов».

«Рынок изменился»,признал Гитлин. По данным Urbanation, продажи новых квартир в районах Большого Торонто и Гамильтона во втором квартале достигли самого низкого уровня за последние 20 лет, за исключением начального года пандемии. Эта тенденция в сочетании с завершенным строительством привела к рекордному количеству непроданных квартир. Строители отреагировали сокращением объемов строительства нового жилья.

RioCan в значительной степени прекратил свои новые проекты и, по оценкам, завершение текущих проектов обойдется ему примерно в 294 миллиона долларов.

Большая часть этих расходов будет произведена в этом и следующем годах, а к 2026 году сократится до 33 миллионов, заявил финансовый директор Деннис Блазутти во время телефонной конференции, посвященной доходам, в пятницу.

« Эта сумма упадет до нуля в 2027 году и в последующий период»,сказал он. Однако он утверждал, что нехватка нового строительства в сочетании с более низкими процентными ставками должна помочь исчерпать запасы непроданных товаров.

RioCan уже извлекает выгоду из отсутствия нового строительства в сфере розничной торговли. Компания подписала новые договоры аренды на 52,5 % выше предыдущих ставок в течение квартала, что, по ее словам, является рекордным показателем.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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