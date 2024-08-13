По словам генерального директора, RioCan не спешит запускать новые проекты

По словам президента и генерального директора компании Джонатана Гитлина, для того, чтобы RioCan запустила новые крупные проекты в сфере недвижимости , потребуется нечто большее , чем снижение ключевой ставки .

Высокие процентные ставки были серьезным препятствием для строительства нового жилья, но, хотя Банк Канады уже дважды снижал свою ключевую ставку этим летом и ожидается дальнейшее снижение, в игру вступают и другие факторы, сказал он.

«Это действительно вопрос того, как мы решим распределить капитал. Снижение процентных ставок, расходов на застройку и затрат на строительство–все это является положительным фактором, и в конечном итоге это приведет к повышению доходности строящейся недвижимости», – заявил Гитлин в интервью.

«Но что мы должны учитывать при этом, так это то, какую прибыль наши владельцы получат от других решений о распределении капитала, таких как погашение долга, выкуп акций или просто приобретение активов».

«Рынок изменился», – признал Гитлин. По данным Urbanation, продажи новых квартир в районах Большого Торонто и Гамильтона во втором квартале достигли самого низкого уровня за последние 20 лет, за исключением начального года пандемии. Эта тенденция в сочетании с завершенным строительством привела к рекордному количеству непроданных квартир. Строители отреагировали сокращением объемов строительства нового жилья.

RioCan в значительной степени прекратил свои новые проекты и, по оценкам, завершение текущих проектов обойдется ему примерно в 294 миллиона долларов.

Большая часть этих расходов будет произведена в этом и следующем годах, а к 2026 году сократится до 33 миллионов, заявил финансовый директор Деннис Блазутти во время телефонной конференции, посвященной доходам, в пятницу.

« Эта сумма упадет до нуля в 2027 году и в последующий период»,–сказал он. Однако он утверждал, что нехватка нового строительства в сочетании с более низкими процентными ставками должна помочь исчерпать запасы непроданных товаров.

RioCan уже извлекает выгоду из отсутствия нового строительства в сфере розничной торговли. Компания подписала новые договоры аренды на 52,5 % выше предыдущих ставок в течение квартала, что, по ее словам, является рекордным показателем.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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