В Канаде представили обработанную плазмой древесину

Группа исследователей из университета Британской Колумбии представила инновационный вид древесины, который был обработан плазмой, приобретая способность поглощать более 99,3% света в диапазоне от 300 до 700 нм.

Этот метод делает древесину липы почти полностью черной, так как она практически не отражает свет.

Процесс обработки древесины липы выполняется с использованием высокоэнергетической плазмы, воздействующей на концы материала.

Это приводит к увеличению пористости и придает ей насыщенный черный цвет.

Эта окраска сохраняется даже под тонкими металлическими покрытиями, такими как золото или ванадий, и обусловлена структурой самой древесины.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Advanced Sustainable Systems (ASS).

Кроме того, новая древесина имеет всего 0,68% отражения света, что делает ее конкурентоспособной по сравнению с существующими искусственными сверхчерными покрытиями, применяемыми в высоких технологиях.

Это открытие может найти применение в различных областях, от искусства до техники.

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