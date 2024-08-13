В Канаде представили обработанную плазмой древесину

Этот метод делает древесину липы почти полностью черной, так как она практически не отражает свет.
Процесс обработки древесины липы выполняется с использованием высокоэнергетической плазмы, воздействующей на концы материала.
Это приводит к увеличению пористости и придает ей насыщенный черный цвет.
Эта окраска сохраняется даже под тонкими металлическими покрытиями, такими как золото или ванадий, и обусловлена структурой самой древесины.
Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Advanced Sustainable Systems (ASS).
Кроме того, новая древесина имеет всего 0,68% отражения света, что делает ее конкурентоспособной по сравнению с существующими искусственными сверхчерными покрытиями, применяемыми в высоких технологиях.
Это открытие может найти применение в различных областях, от искусства до техники.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.