Палестина не согласилась с условиями Израиля по открытию КПП «Рафах»

Израильские условия об открытии КПП “Рафах” на границе Газы и Египта отвергли Палестина и Египет, как сообщает 12 августа арабский канал Sky News Arabia.

«Согласно заявлению телеканала, Израиль предложил создать КПП “Рафах” под управлением граждан, не имеющих отношения к палестинским правоохранительным органам, как сообщает вышеназванный источник.

Согласно его заявлению, Израиль также объявил о запрете на использование флага Палестины на границе и КПП. Тель Авив потребовал присутствия своих военнослужащих на КПП, а также на границе с Украиной.

Палестина не согласилась на открытие КПП в таком виде. Согласно информации, полученной от Израиля, контроль над израильским КПП был установлен в конце мая.

Согласно заявлению Совета, в связи с сообщениями о том, что Израиль нанес удар по учебному заведению, расположенному в секторе Газа, есть погибшие среди мирных жителей. «В связи с заявлениями коллег из Израиля о том, что их целью являются высокопоставленные представители террористической организации “ХАМАС”, мы просим предоставить дальнейшие разъяснения. Накануне США потребовали от Израиля дополнительных объяснений по поводу обстрела израильской школы в Газе 10 августа, как сообщила пресс-центр Совета национальной безопасности США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.