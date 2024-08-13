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Новости В Мире Палестина не согласилась с условиями Израиля по открытию КПП «Рафах»
фото: https://rossaprimavera.ru/

Палестина не согласилась с условиями Израиля по открытию КПП «Рафах»

Степан Артемьевский Авг 13, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Палестина не согласилась с условиями Израиля по открытию КПП «Рафах» отключены 21 Просмотров

Израильские условия об открытии КПП “Рафах” на границе Газы и Египта отвергли Палестина и Египет, как сообщает 12 августа арабский канал Sky News Arabia.
«Согласно заявлению телеканала, Израиль предложил создать КПП “Рафах” под управлением граждан, не имеющих отношения к палестинским правоохранительным органам, как сообщает вышеназванный источник.
Согласно его заявлению, Израиль также объявил о запрете на использование флага Палестины на границе и КПП. Тель Авив потребовал присутствия своих военнослужащих на КПП, а также на границе с Украиной.
Палестина не согласилась на открытие КПП в таком виде.
Согласно информации, полученной от Израиля, контроль над израильским КПП был установлен в конце мая.
Накануне США потребовали от Израиля дополнительных объяснений по поводу обстрела израильской школы в Газе 10 августа, как сообщила пресс-центр Совета национальной безопасности США.

Согласно заявлению Совета, в связи с сообщениями о том, что Израиль нанес удар по учебному заведению, расположенному в секторе Газа, есть погибшие среди мирных жителей.
«В связи с заявлениями коллег из Израиля о том, что их целью являются высокопоставленные представители террористической организации “ХАМАС”, мы просим предоставить дальнейшие разъяснения.

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