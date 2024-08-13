Медовый Спас – что это? И откуда такое название праздника?

Самый короткий пост в конце лета называют «лакомкой». И заслуженно. Потому что две последние недели августа это время трех больших праздников – Спаса Медового, Яблочного и Успенья. А после поста, 29 августа будет еще третий Спас – Ореховый.

Успенский пост такой же строгий, как и Великий. Но выдерживается он гораздо легче и вкуснее. Потому что август – самое изобильное время. Доступно огромное количество овощей и фруктов, в изобилие мед, злаки, и даже орехи.

Успенский пост подготавливает верующих к большому празднику – Успению Пресвятой Богородицы. Сам пост длится две недели, с 14 по 28 августа.

Исключаются продукты животного происхождения: мясо, птица, яйца, молочные продукты – как и в любой пост. Рыба разрешена только однажды – в Праздник Преображения Господня, он же Яблочный спас – 19 августа.

Завершается Успенский пост в субботу – 27 августа. И 28 августа, в Успеньев день, уже можно готовить мясные закуски и ставить сдобное дрожжевое тесто для пирогов.

И все же, к истокам. Я кратко не умею, уж простите! 14 августа Православная церковь отмечает праздник Изнесения Честных Древ Креста Господня. Но спросите любого прихожанина: А какой праздник сегодня? И практически все ответят: Медовый Спас. Почему же так этот праздник стал именоваться в народе?

Давайте разбираться по порядку.

Три – число Бога, как все мы знаем. И за этот короткий двухнедельный пост мы будем отмечать целых три Спаса.

Первый, как мы уже выяснили – Медовый. Второй Спас- Яблочный, совпадает с праздником Преображения Господня. И вершит пост третий Спас – Ореховый – непосредственно на праздник Успения Пресвятой Богородицы – второй день празднования.

Но не только праздновали в этот период православные на Руси. Трудовые будни вообще-то никто никогда не отменял. Середина августа – время сбора урожая: меда, яблок, груш, зерна. И не собери крестьянин созревшее в нужное время, голодать бы пришлось всей его семье.

Первым приступали к сбору мёда. Пасечники хорошо знают, что соты в ульях к середине августа заполнены, и если пчельник не заломает соты, то соседние пчёлы вытаскают весь мёд. Поэтому церковь, освятив мёд, разрешала его вкушать именно с 14 августа.

Хозяйки пекли медовые пряники, блины с маком и мёдом, пироги, булочки, плюшки.

Народ также знал не только о потрясающем вкусе этого сладкого нектара, но и о его лечебных свойствах.

С утра пчеловоды старательно высматривали, осеняясь крестным знамением, ульи, выбирая среди них самый богатый по медовому запасу. Облюбовав улей, «выламывали» из него соты и, отложив часть их в новую, не бывшую в употреблении деревянную посудину, несли в церковь.

А вот в некоторых регионах России Медовый Спас именуют Маковым. И вот почему.

14 августа отмечается также день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима, Маркелла, матери их Соломонии и учителя Елеазара. Ярые борцы за истинную веру и нежелание превращать Иерусалимский храм в капище, получили прозвание «Маккавеи», что означает «молот на врага».

А на Руси от названия Макковеев произошло и второе название Медового Спаса – Маковый. Наряду с медом в этот день освящали мак и пекли разные лакомства с начинкой из него. Самыми известными являются маканцы или мачники — постные пироги, рулеты, булочки, пряники с маком и мёдом.

Также по православной традиции, на Спас проходит малый водосвят. В этот день освящались реки, озера, небольшие водоемы, которые по аналогии с Крещенскими, называли Иорданью.

А что касается официального названия праздника – Изнесения Честных древ Креста Господня, то он был установлен в 1164 году Андреем Боголюбским в честь его победы над волжскими булгарами.

Благоверный князь взял в поход чудотворную икону Владимирской Божией Матери и Честный Крест Христов, пред сражением усердно молился, прося защиты и покровительства Владычицы. В тот же день благодаря помощи свыше была одержана победа и праздник был установлен. Изначально лишь в Константинополе, как местночтимый. Но к XIV веку стал отмечаться повсеместно во всех Православных Церквях.

Вот такая, собственно говоря, история!

От всей души хочется поздравить всех православных христиан с наступающим Медовым Спасом и пожелать всем легкого и богоугодного поста! Он короткий, но сладкий, вкусный и полезный! Божиих Благословений и крепости духа!

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