Чтиво сегодняшнего дня. Подсолнух: История самого солнечного растения

Символическая трактовка подсолнечника складывалась из азиатских значений, а также из древнегреческой легенды. Согласно поверью, нимфа влюбилась в бога Солнца — Аполлона. Но он ее отверг. Она превратилась в прекрасный цветок, который всегда следует за небесным светилом в ожидании колесницы возлюбленного.

Очень странно, что подсолнухом назвали только одно растение. Ведь по сути любой объект, что находится на Земле (и не только на ней), тоже является подсолнухом, кроме подосиновика и подоконника… Хотя, вероятно, возникла бы путаница, а когда по небу проплывало облако, нам бы приходилось называть все подоблухами.

На древневымершем подсолнух называется helianthus, и происходит от греческих слов helius (солнце) и anthemon (цветок), что переводится, соответственно, как “солнечный цветок”. Выращиваться начал в Южной Мексике, возможно был одомашнен даже раньше пшеницы. Попал в Европу в 16 веке, где сначала выращивался как декоративное растение, потом начал применяться в пищу. Через 200 лет Петр I завез его из Голландии в Россию, и в 1830 году попал в Америку. Непонятно, зачем было делать такой крюк, если можно было по мексиканской традиции перебежать границу штатов, но пути Подсолнечные неисповедимы.

Стебель часто вырастает до трех метров в высоту (потому что ни одному травянистому растению не позволено быть выше Борщевика), отращивает овально-сердцевидные листья, покрытые жесткими волосками. Учеными выделяется сотня видов подсолнуха, но в промышленном масштабе культивируются только два вида. Остальные – это сорняки, либо выращиваются для красоты. На вершине стебля гордо и величаво красуется цветочная корзинка, напоминающая огромную золотую корону. Лепестки образуют два ряда листков, покрытых жесткими прицветниками, а в самой корзинке чилят от 500 до 2000 маленьких трубчатых цветочков. Благодаря такому строению, подсолнух является медоносным растением, с одного гектара которого пчелы собирают до 50 кг полезного подсолнечного меда, имеющего золотистый оттенок.

В греческой мифологии рассказывается о Нимфе Клитии, которая так сильно влюбилась в бога солнца Аполлона, что днями и ночами сидела на земле и наблюдала за солнцем. Аполлон никогда не замечал ее, и, чтобы она не мучилась, боги Олимпа решили сжалиться над ней, превратив ее в подсолнух (Вот умели же в древности веселиться!). Сегодня свойство подсолнуха постоянно смотреть на солнце объясняется тем, что неосвещенная сторона стебля у гелиотропных растений (да-да, так умеют не только подсолнухи!) удлиняется, поворачивая соцветие в сторону солнца. Такая способность помогает цветку нагреваться от солнца, а теплым цветам пчелы отдают большее предпочтение. Благодаря этому все цветки подсолнуха будут опыленными, а когда в опылении больше нет необходимости, цветок со зреющими внутри семенами поворачивается на восток, к Мекке, чтобы всемогущий Аллах наделил зерна волшебными свойствами.

Сегодня подсолнухи используются в самых разных отраслях. Из семян делают халву, козинаки, маргарин, муку и масло. Измельченными корзинками, стеблями и листьями кормят животных и делают из них бумагу и мыло, а также выращивают цветы как элемент декора. Но мы-то с вами знаем, что это все жалкие попытки отвлечь нас от истинного предназначения любого растения. Конечно же, из подсолнуха делают целебные эликсиры!

Отвар из язычковых цветков помогает при болезнях сердца и желудка, корни лечат камнеобразование, остеохондроз и больные суставы и помогают при сахарном диабете. Прокипяченное масло используют для приготовления масляных повязок, заживляющих ожоги и свежие раны. В семечках подсолнечника присутствует линолевая, олеиновая, другие ненасыщенные кислоты, аминокислоты, а также витамин Е и магний. Подсолнечный мед содержит много глюкозы, укрепляет стенки сосудов и улучшает функционирование печени. Употребляйте после алкогольных вечеринок, чтобы восполнить потерянные очки здоровья.

Родина подсолнуха — Северная Америка, где коренное население использовало цветок только в пищу. Но современная селекция вывела декоративные сорта, с небольшой сердцевиной и крупными нежными лепестками. Именно их мы привыкли видеть во флористических магазинах. Разберемся, в символике солнечного растения.

В Азии подсолнечник не пользуется такой популярностью, как, например, хризантема или вишня. Но он тоже занимает особое место.

В китайских традициях феншуй подсолнух — символ достатка. Если хотите, чтобы в доме было процветание и финансовое благополучие, купите букет из 9 подсолнухов и поставьте его в правом дальнем углу центральной комнаты. Если нет возможности приобрести живые цветы, повесьте картину. Изображение подсолнухов обладает той же энергетикой.

Если получите в подарок 1 подсолнух в Китае, — это принесет вам удачу.

В йоге цветок символизирует третью чакру, которая отвечает за личностный рост, развитие и интеллект. Чем она сильнее, тем жизнерадостнее, оптимистичнее и энергичнее чувствует себя человек.

Символическая трактовка подсолнечника складывалась из азиатских значений, а также из древнегреческой легенды. Согласно поверью, нимфа влюбилась в бога Солнца — Аполлона. Но он ее отверг. Она превратилась в прекрасный цветок, который всегда следует за небесным светилом в ожидании колесницы возлюбленного.

Таким образом, в букете на языке цветов подсолнух означает:

Достаток, благополучие и успех.

Жизнелюбие, оптимизм, радость и позитив.

Ожидание, веру в будущее, предвкушение счастья.

Есть версия, что подсолнух выводит радиацию из почвы, поэтому в Японии поля засаживали подсолнечником. Так в Стране восходящего солнца он стал символом надежды.

Ботанические особенности цветка дополнили его значение. Подсолнух значит долголетие, потому что растет в течение самых теплых месяцев и не боится изнуряющей жары. Его прямые сильные стебли стали символом родственных связей или платонической любви. Его часто также дарят возлюбленным как знак верности, любви и преданности. Букет будто говорит: «Я последую за тобой, как подсолнух следует за солнцем».

Каждое соцветие подсолнечника состоит из почти 2000 цветков, располагающихся в виде спирали. Но со стороны кажется, что это не цветочная корзинка, обрамленная яркими лепестками, а всего один цветок.

Кстати, этот представитель семейства Астровых род Подсолнечников насчитывает 110 видов. Это не только любимый нами однолетний масличный подсолнечник. К этому же роду относится и топинамбур.

Большая часть подсолнечников является многолетней культурой. А тот, из которого в нашей стране производят масло — однолетник.

Принято считать, что одомашнен подсолнечник был индейцами, проживавшими на территориях современной Мексики. Впервые патент на способ получения масла из семян подсолнечника был получен в 1716 году в Англии. Но по-настоящему масштабное производство подсолнечного масла началось в России, и достигло огромных размеров к 30-м годам XIX века. До этого времени подсолнухи, привезенные из Голландии Петром I, чаще выращивались только в качестве декоративных растений.

Если вы занимаетесь выращиванием подсолнухов, то можете попробовать побить рекорды из Книги Гиннеса. Так, самый высокий подсолнух был выращен в Нидерландах и имел высоту в 7 м. Впрочем, в 2009 году немец Ханс-Петер Шиффер вырастил подсолнечник высотой в 8,8 м. Самый маленький бансаи из подсолнечника составил всего около 5 см. А самое крупное соцветие подсолнечника зафиксировано в Канаде — 82 см.

Есть информация, что в пасмурную погоду, когда нет солнца, подсолнухи оборачиваются своими головками друг к другу, почти касаясь ближнего цветка. Так они делятся своей энергией с собратьями.