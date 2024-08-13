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Новости Жители Западного острова объединяются после наводнения

Жители Западного острова объединяются после наводнения

Степан Артемьевский Авг 13, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Жители Западного острова объединяются после наводнения отключены 29 Просмотров

Тридцать шесть часов. Это критический период времени, в течение которого необходимо провести очистку дома после наводнения.

 

В то время как сотни людей звонят по телефону, пытаясь связаться со своими страховыми компаниями, первоочередной задачей является как можно быстрее навести порядок.

На Западном острове сообщество известно своим чувством товарищества между соседями. Вечер пятницы превратился в настоящий пчелиный улей, где люди занимались уборкой своего собственного дома, дома соседа или проверяли дома тех, кто уехал в отпуск.

В Бед’Юрфе одна семья рассказала, что соседи поспешили помочь им навести порядок в подвале. Для этого пришлось перенести как можно больше мебели и предметов на верхний этаж, откачать воду и провести уборку. На следующий день команда спасателей из Бед’Юрфе пришла проведать нас. Нам очень повезло, сообщила семья.

Тем временем в Киркленде Кевин Гроло, владелец местного магазина десертов, бегал от дома к дому друзей и соседей, пытаясь помочь с уборкой. Я вернулся домой в 2 часа ночи, столько всего нужно было сделать, и еще столько всего предстоит сделать. Сегодня я собираюсь снова отправиться туда, сказал Гроло в интервью в субботу утром.

В ПьерфондеРоксборо член городского совета Бенуа Ланжевен сделал своим приоритетом оказание помощи пожилым людям, беременным женщинам и лицам с ограниченными возможностями передвижения.

Он разместил на своей странице в социальной сети сообщение о том, что обращается к тем, кто нуждается в помощи.

Некоторые из моих соседей были моими помощниками, а некоторые – учителями. Для меня важно, чтобы мы подавали пример другим. Как сообщество, мы здесь для того, чтобы помогать друг другу, сказал Ланжевен.

наводнение – это не только проверка на бесперебойность работы коммуникаций, это экзамен на человечность. Жители Западного острова сдали этоот экзамен на 100 баллов.

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