С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает несколько переменчивый вторник. Утром 17°C, Днём 27°C, Вечером 23°C, ожидается дождь. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

Международный день леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году. Этот День призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

13 августа 1624 года Арман Жан дю Плесси де Ришелье, ставший за два года до этого кардиналом, вошел в состав Королевского совета и был назначен Первым министром Франции. Все последующие годы жизни Ришелье являлся, по сути, фактическим правителем государства. В 1631 году ему был присвоен титул герцога. Помимо постоянного стремления к укреплению абсолютизма Ришелье принимал самое деятельное участие в культурной и литературной жизни Франции.

13 августа 1928 года в Лондоне через радиостанцию европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуги Бэрдом, в эфир вышла первая цветная телепередача.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!