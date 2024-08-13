Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Новости дня Делового Монреаля за 12 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 12 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 12, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 4 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке

  • Теннисный турнир National Bank Open: Из-за многочисленных отсрочек организаторы приложили немало усилий, чтобы наконец представить финал в понедельник на стадионе IGA в Монреале. Большим сюрпризом стало выступление пианистки Александры Стрелиски на центральном корте перед финалом.
  • Фестиваль Cigale: Более 15 000 человек посетили третий фестиваль Cigale, который прошел 10 и 11 августа на пляже Бэ-де-Бопор в порту Квебека, несмотря на отмену шоу Loud из-за шторма Дебби в пятницу.
  • Последствия урагана «Дебби»: Ливни, вызванные ураганом, все еще ощущаются в нескольких регионах Квебека. Постепенно происходит возвращение к нормальной жизни, но на устранение ущерба потребуются месяцы.
  • Новое радио QUB: Преемник WKND 99.5 fm, объявившего о прекращении своей деятельности, теперь известен. Это радио QUB, которое займет свое место в эфире Монреаля.
  • Инвестиции в WSP Global: Caisse de dépôt et Placement du Québec объявила об инвестициях в размере $158 млн в WSP Global, что позволит компании приобрести POWER Engineers, американскую инжиниринговую фирму. Общая стоимость сделки составляет около $2,4 млрд и укрепит присутствие WSP в энергетическом секторе.
  • Бонусы на фоне сокращений: Канадская радиовещательная корпорация выплатила $18,4 млн в виде бонусов после сокращения сотен рабочих мест.
  • Пожар в центре ухода: Семидесятилетний мужчина скончался от травм после пожара в центре проживания и длительного ухода (CHSLD) в Квебеке.

В Канаде

  • Мошенничество с криптовалютой: Комиссия Британской Колумбии раскрыла мошенничество с криптовалютой на сумму $13 млн.
  • Вспышка листерии: Третий житель Онтарио умер от вспышки листерии, связанной с напитками на растительной основе Great Value и Silk.
  • Падение стоимости разрешений на строительство: В июне общая стоимость разрешений на строительство в Канаде упала до $9,9 млрд, что на 13,9% меньше, чем в предыдущем месяце.
  • Рост стоимости аренды в Торонто: Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Торонто выросла до $2,5 тыс. Арендаторы все чаще отказываются платить арендную плату в знак протеста.
  • Новая монета от Монетного двора: Монетный двор выпустил 5-унциевую монету «Стрекоза и цветение» из стерлингового серебра и желтого золота. На реверсе изображены стрекоза и водяная лилия.
  • Работа на правительство: Четверть работающих канадцев работают на правительство.
  • Уменьшение размеров упаковок: Отчет Community Researchers подтверждает, что производители в Канаде уменьшают размер упаковок в течение последних пяти лет.

В России

  • Отключение монетизации YouTube: Google окончательно отключает российским YouTube-блогерам монетизацию.
  • Годовщина гибели «Курска»: В Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные 24-й годовщине гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск».
  • «Миссис Россия — 2024»: Многодетная мама и бизнесвумен из Петербурга стала «Миссис Россия — 2024».
  • Приговор за унижение участников СВО: Глава узбекского землячества Баратов получил 4 года за унижение участников СВО.
  • Судебное решение против МВД: Суд взыскал полмиллиона с МВД России за применение электрошокера к задержанному в Петербурге.
  • Памятник Пригожину: В Самаре открыли памятник Пригожину на кладбище, где похоронены другие «музыканты».
  • Пожар в поезде: В Вологодской области горел поезд из Петербурга. Задержаны два школьника.
  • Санитарное состояние укрытий в Севастополе: Жители жалуются на санитарное состояние бетонных укрытий, используемых вместо туалетов.
  • Уголовное дело о терроризме: Командиры двух частей ВСУ Пипко и Ишкулов стали фигурантами уголовного дела о терроризме в связи с нападением на Курскую область.
  • Отсутствие безопасных мест для купания: В Санкт-Петербурге не нашлось мест, где можно искупаться без риска для здоровья.
  • Снижение доходов населения: В городе зафиксировано падение реальных денежных доходов населения.

Мировые новости

  • Китай и международные риски: Китай намерен устранять риски, связанные с другими странами, используя правовые нормы и твердо отстаивая свои интересы. Об этом заявил МИД КНР в процессе формирования новой модели отношений с другими государствами.
  • ХАМАС и прекращение огня: Новый глава ХАМАС Синвар сообщил CNN о готовности к прекращению огня.
  • Лесные пожары в Греции: Пламя опустошает северо-восток Афин, нанося значительный ущерб.
  • Польская система ПВО: Минобороны Польши заявило, что на создание эффективной системы противовоздушной обороны уйдут годы. Глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш отметил, что впереди годы работы, а по некоторым направлениям — даже десятки лет.
  • Предупреждение США об Иране: США предупреждают, что Иран может атаковать Израиль.
  • Фотографии Джо Байдена: Публикация фотографий 81-летнего президента США Джо Байдена, отдыхающего на пляже в Делавере, вызвала возмущение пользователей социальных сетей в США.
  • Законопроект в Белоруссии: В Белоруссии предложили ввести уголовное наказание за угрозы и оскорбления в адрес бывшего президента. Законопроект внес Александр Лукашенко.

 

Подписаться на «News.Montreal» и на «Деловой Монреаль»

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*