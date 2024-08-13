Новости дня Делового Монреаля за 12 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и Квебеке
- Теннисный турнир National Bank Open: Из-за многочисленных отсрочек организаторы приложили немало усилий, чтобы наконец представить финал в понедельник на стадионе IGA в Монреале. Большим сюрпризом стало выступление пианистки Александры Стрелиски на центральном корте перед финалом.
- Фестиваль Cigale: Более 15 000 человек посетили третий фестиваль Cigale, который прошел 10 и 11 августа на пляже Бэ-де-Бопор в порту Квебека, несмотря на отмену шоу Loud из-за шторма Дебби в пятницу.
- Последствия урагана «Дебби»: Ливни, вызванные ураганом, все еще ощущаются в нескольких регионах Квебека. Постепенно происходит возвращение к нормальной жизни, но на устранение ущерба потребуются месяцы.
- Новое радио QUB: Преемник WKND 99.5 fm, объявившего о прекращении своей деятельности, теперь известен. Это радио QUB, которое займет свое место в эфире Монреаля.
- Инвестиции в WSP Global: Caisse de dépôt et Placement du Québec объявила об инвестициях в размере $158 млн в WSP Global, что позволит компании приобрести POWER Engineers, американскую инжиниринговую фирму. Общая стоимость сделки составляет около $2,4 млрд и укрепит присутствие WSP в энергетическом секторе.
- Бонусы на фоне сокращений: Канадская радиовещательная корпорация выплатила $18,4 млн в виде бонусов после сокращения сотен рабочих мест.
- Пожар в центре ухода: Семидесятилетний мужчина скончался от травм после пожара в центре проживания и длительного ухода (CHSLD) в Квебеке.
В Канаде
- Мошенничество с криптовалютой: Комиссия Британской Колумбии раскрыла мошенничество с криптовалютой на сумму $13 млн.
- Вспышка листерии: Третий житель Онтарио умер от вспышки листерии, связанной с напитками на растительной основе Great Value и Silk.
- Падение стоимости разрешений на строительство: В июне общая стоимость разрешений на строительство в Канаде упала до $9,9 млрд, что на 13,9% меньше, чем в предыдущем месяце.
- Рост стоимости аренды в Торонто: Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Торонто выросла до $2,5 тыс. Арендаторы все чаще отказываются платить арендную плату в знак протеста.
- Новая монета от Монетного двора: Монетный двор выпустил 5-унциевую монету «Стрекоза и цветение» из стерлингового серебра и желтого золота. На реверсе изображены стрекоза и водяная лилия.
- Работа на правительство: Четверть работающих канадцев работают на правительство.
- Уменьшение размеров упаковок: Отчет Community Researchers подтверждает, что производители в Канаде уменьшают размер упаковок в течение последних пяти лет.
В России
- Отключение монетизации YouTube: Google окончательно отключает российским YouTube-блогерам монетизацию.
- Годовщина гибели «Курска»: В Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные 24-й годовщине гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск».
- «Миссис Россия — 2024»: Многодетная мама и бизнесвумен из Петербурга стала «Миссис Россия — 2024».
- Приговор за унижение участников СВО: Глава узбекского землячества Баратов получил 4 года за унижение участников СВО.
- Судебное решение против МВД: Суд взыскал полмиллиона с МВД России за применение электрошокера к задержанному в Петербурге.
- Памятник Пригожину: В Самаре открыли памятник Пригожину на кладбище, где похоронены другие «музыканты».
- Пожар в поезде: В Вологодской области горел поезд из Петербурга. Задержаны два школьника.
- Санитарное состояние укрытий в Севастополе: Жители жалуются на санитарное состояние бетонных укрытий, используемых вместо туалетов.
- Уголовное дело о терроризме: Командиры двух частей ВСУ Пипко и Ишкулов стали фигурантами уголовного дела о терроризме в связи с нападением на Курскую область.
- Отсутствие безопасных мест для купания: В Санкт-Петербурге не нашлось мест, где можно искупаться без риска для здоровья.
- Снижение доходов населения: В городе зафиксировано падение реальных денежных доходов населения.
Мировые новости
- Китай и международные риски: Китай намерен устранять риски, связанные с другими странами, используя правовые нормы и твердо отстаивая свои интересы. Об этом заявил МИД КНР в процессе формирования новой модели отношений с другими государствами.
- ХАМАС и прекращение огня: Новый глава ХАМАС Синвар сообщил CNN о готовности к прекращению огня.
- Лесные пожары в Греции: Пламя опустошает северо-восток Афин, нанося значительный ущерб.
- Польская система ПВО: Минобороны Польши заявило, что на создание эффективной системы противовоздушной обороны уйдут годы. Глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш отметил, что впереди годы работы, а по некоторым направлениям — даже десятки лет.
- Предупреждение США об Иране: США предупреждают, что Иран может атаковать Израиль.
- Фотографии Джо Байдена: Публикация фотографий 81-летнего президента США Джо Байдена, отдыхающего на пляже в Делавере, вызвала возмущение пользователей социальных сетей в США.
- Законопроект в Белоруссии: В Белоруссии предложили ввести уголовное наказание за угрозы и оскорбления в адрес бывшего президента. Законопроект внес Александр Лукашенко.
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