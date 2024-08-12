Канадец решил бороться с зависимостью от социальных сетей через суд

24-летний житель Канады подал коллективный иск в суд против социальных сетей, которыми пользуется на протяжении девяти лет.

Он хочет перестать залипать на смешные ролики по ночам.

По словам парня, когда он начал сидеть в социальных сетях, у него снизилась производительность и появилось негативное восприятие собственной внешности.

Юрист, составивший иск, утверждает, что эти приложения созданы для того, чтобы повышать дофамин и вызывать у пользователей зависимость.

Мужчина начал борьбу с «вредной привычкой». Он ограничил использование социальных сетей всего двумя часами в день.

Однако, по словам парня, приложения все равно продолжают плохо влиять на его состояние.

Пока неизвестна судьба иска, поскольку он лишь отправлен на рассмотрение судье.

Однако юрист, который представляет интересы «пострадавших», хочет добиться компенсации за моральный ущерб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.