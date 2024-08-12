Строить дома быстрее благодаря модульной промышленности

Строительство объекта происходит примерно так: рабочие прибывают на место со строительными материалами , которые они собирают по частям , выстраивая здания, подобно тому , как строили автомобили , пока Форд не изобрел сборочную линию более века назад .

Федеральное правительство осознает, что необходимы более продуктивные методы.

Прогресс в этом направлении способствует модульной конструкции, при которой дома полностью или частично собираются на заводе перед установкой на месте.

«Когда я говорю об ускорении строительства домов, модульное жилье является важной частью этого», – заявил премьер–министр Джастин Трюдо в своем заявлении в июле.

Согласно отчету McKinsey, этот процесс может ускорить строительство жилья на 20-50%, уменьшая при этом беспорядки в кварталах, сокращая количество отходов, требуя меньше работников и будучи на 20% дешевле.

Чтобы ускорить внедрение этой практики, правительство предоставляет 500 миллионов долларов для компаний, использующих модульное строительство и другие инновационные технологии.

Оно также финансирует местные инновационные жилищные решения и исследования по разработке новых, а также стремится снизить нормативные барьеры и стандартизировать проекты.

Но даже несмотря на то, что некоторые инициативы находятся в стадии реализации, отраслевые эксперты говорят, что для создания основы, позволяющей строительной технике расти с ее ничтожной доли рынка в 2%, требуется гораздо больше.

« Это не так просто, как:“ ну, кто–то только что придумал модульные дома, так что давайте сделаем это», – сказал Кевин Ли, генеральный директор канадской ассоциации строителей жилья (ACCH).

По его словам, для того, чтобы этот метод действительно набрал обороты, также необходимо решить более широкие проблемы на рынке жилья, такие как задержки с регулированием, затраты на разработку и правила ипотеки.

«Существует множество препятствий, существует множество рисков, и именно поэтому нам нужны все эти системные изменения, чтобы гарантировать, что инвестиции окупятся».

Случай Z Modular показывает, что поддержка увеличивается, но не всегда достаточна.

Прошлой осенью компания с гордостью объявила, что стала первой, кто получил страховку от жилищного агентства Канады на строительство модульных квартир, что помогло снизить затраты.

Однако восемь месяцев спустя Z Modular объявила, что закрывает свой завод в Китченере, Онтарио, в результате чего будет потеряно около 150 рабочих мест, и вместо этого сосредоточится на рынке США.

Компания заявила, что этот шаг был вызван неэффективностью финансирования, ростом затрат и бюроратическими препонами.

Большая часть проблемы, связанной с интенсификацией модульного строительства, заключается в том, что запуск завода обходится дорого, и для оплаты всех постоянных затрат требуется постоянный спрос.

По словам г-На ли, это плохо согласуется с капризами канадского рынка недвижимости.

« Из–за цикла бумов и спадов действительно сложно сделать эти инвестиции […] если у вас такие большие накладные расходы, это может привести вас к банкротству».

Индустрия модульных конструкций была отмечена несколькими банкротствами, от Nomodic Modular Structures, которая обанкротилась прошлой осенью из-за незавершенных проектов строительства государственного жилья и долгов на несколько миллионов долларов, до Nexii Building Solutions, компании, основанной в Британской Колумбии.

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Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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