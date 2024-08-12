Иммиграция с Александрой Мельниковой. ПР для неквалифицированных специалистов! Федеральная программа!

• Канада готовится к революционным изменениям в иммиграционной системе с новыми поправками в Положение о защите иммиграции и беженцев.

• Эта инициатива на 2024–2026 годы, предлагает создать новый экономический класс для работников уровней TEER 4 и 5 – то есть ПР для работников НИЗКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО И НЕКВАЛИФИРОВАННОГО ТРУДА.

• Чем это примечательно? Эти изменения предоставят ПМЖ тем кто ранее не смог получить его так как не обладал квалифицированным опытом а в провинциальную квоту не мог попасть

• Работники TEER 4 и 5 играют важную роль в сферах здравоохранения, гостиничного бизнеса и производства, обеспечивая необходимую экономическую поддержку предприятий, чтобы Канаде продолжать развиваться. Поправки предоставят структурированный путь для перехода этих работников от временного статуса к постоянному.

• Ключевое преимущество? Этот шаг решает давнюю необходимость признания вклада людей, имеющих ценный опыт работы в Канаде несмотря на уровень квалификации. Теперь вы можете стать частью канадской мечты, если являетесь обладателем опыта работы в профессиях TEER 4 и 5.

• IRCC планирует предварительную публикацию изменений осенью 2024 года, что открывает двери для всех желающих оставить свой след в стране кленового листа.

• Эти изменения предоставят бизнесу возможность сохранить квалифицированных работников и решить проблему нехватки рабочей силы. Предоставляя ясный путь к постоянному жительству, они повышают стабильность рабочей силы, укрепляя канадскую экономику и общество.

• Эти новшества также помогут укрепить рынок труда и привлечь специалистов с разнообразными навыками, обеспечив устойчивое развитие экономики и общества.

Будьте в курсе последних новостей – этот шаг может стать ответом, который вы долго ждали, чтобы начать новую главу в Канаде.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration», «Canada from coast to coast», лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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