Канада вводит санкции против Беларуси за “фальсифицированные выборы”

В список лиц, на которых наложены ограничения, включены сын президента Александра Лукашенко Николай и еще девять физических лиц, а также шесть организаций.
Среди тех, кто попал под санкции, помимо Николая Лукашенко, – начальник Генштаба Белоруссии, первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко и судья Виталий Синило. В список также вошли производитель сельхозтехники «Гомсельмаш» и другие компании.
По словам министра иностранных дел Мелани Жоли, ограничения вводятся в соответствии с Положением о специальных экономических мерах. Санкции направлены на то, чтобы привлечь виновных в фальсификации выборов к ответственности и поддержать демократические устремления белорусского народа.
Четыре года ожидания вызывают некоторое замешательство.
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