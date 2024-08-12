Правила в области торговли и устойчивого развития предложил выработать Канадский агропродовольственный торговый альянс (CAFTA).

Канада и другие страны-экспортеры обеспокоились распространением торговых ограничений, связанных с концепцией устойчивого развития.

Особенное возмущение канадцев вызывает то, что свои правила другим навязывает Европейский союз.

«Мы видим заинтересованность стран к дискуссии о том, как следует обеспечивать устойчивость в торговой системе», — заявил президент CAFTA Грег Норти.

«Нас волнует, что эти правила становятся торговыми барьерами», — пояснил Норти.

ЕС разозлил партнеров попыткой навязать свои внутренние правила странам, не входящим в союз.

ЕС требует от поставщиков, чтобы поставки соответствовали его внутренней политике. Объединение пытается распространить свои правила на весь мир.

«Устойчивая торговая политика и климатические меры, связанные с торговлей, должны признавать, что страны имеют разные условия, методы и системы агропродовольственного производства и что не существует универсального подхода для достижения устойчивого развития», — сказано в пункте 8 «Принципов устойчивой и справедливой торговли в агропродовольственном секторе», опубликованных CAFTA.

Законодательные, нормативные и политические инструменты не должны навязывать требования, а также несправедливо ограничивать или ограничивать доступ к рынку и не применяться экстерриториально, говорится в документе.

Использование новых подходов в аграрной политике Канады позволило достичь повышения конкурентоспособности товаров на мировом рынке и снизить уровень цен на потребительском рынке, а также обеспечить эффективную адресную поддержку фермеров.

Канада вскоре возглавит группу стран «Большой семерки». Использование этих принципов может помочь избежать ненужных проблем, сказал Норти.

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