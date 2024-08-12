Посольство Канады в Израиле эвакуирует семьи дипломатов

Эвакуацию семей дипломатов из Израиля в Иорданию на фоне обострения отношений Тегерана и Тель-Авива произведет посольство Канады в Израиле.

«Посольство Канады в Израиле проинформировало министерство иностранных дел в среду днем о том, что семьи канадских дипломатов покинут Израиль и отправятся в Иорданию в связи с ухудшением положения в области безопасности и подготовкой к атаке со стороны Ирана», — говорится в сообщении.

Напомним, глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания, который прибыл в Тегеран для участия в инаугурации нового иранского президента, был убит в результате израильского удара по его резиденции.

Движение ХАМАС заявило, что Израиль и США понесут ответственность за гибель Хании.

По информации газеты New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести ответный удар.

На заседании Совбеза ООН постпред Ирана Амир Саид Ирвани заявил, что Израиль представляет угрозу для безопасности его страны.

По его словам, в этом случае Тегеран имеет полное право на самооборону.

Ирвани подчеркнул, что смерть Хании была спланирована, а удар был нанесен точечно по его резиденции.

Постпред назвал это актом агрессии, совершенным при активной поддержке разведки США, и призвал Совбез наложить на Израиль санкции.

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