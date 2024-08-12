Эвтаназия заняла шестое место среди причин смертей в Канаде

Эвтаназия стала шестой по числу случаев причиной смерти в Канаде. Согласно статистике, в 2022 году расстаться с жизнью при помощи медицинской процедуры решили 13 241 человек.

Это 4% от числа всех смертей в североамериканской стране.

Больше людей умерло только от рака (82 412 случаев), сердечных заболеваний (57 357), COVID-19 (19 716), несчастных случаев (18 365) и цереброваскулярным заболеваниям (13 915).

«Это больше, чем где-либо еще, за исключением Нидерландов, страны, которая декриминализировала эвтаназию несколько десятилетий назад», — отметил исследовавший проблему приглашенный научный сотрудник Центра этики и общественной политики в Вашингтоне, округ Колумбия.

Исследователь подчеркнул, что с 2016 года, когда эвтаназия была разрешена, по 2020-й число случаев эвтаназии выросло в 13 раз, это самый быстрый рост в мире.

Он напомнил, что когда эвтаназию вводили, то уверяли, что такие случаи будут редки.

В подготовленном им докладе отмечается, что рост случаев противоречит обещаниям, что эвтаназия будет «строго ограниченной, тщательно контролируемой системой исключений».

Напомним, с эвтаназией в Канаде связано немало скандальных случаев.

Так, один из ветеранов боевых действий рассказал, что сотрудники соцслужбы неоднократно предлагали ему такой вариант «решения проблем».

В провинции Квебек эвтаназия в 2022 году стала третьей по частоте причиной смерти.

При этом, канадские чиновники посчитали экономический эффект от введения эвтаназии и обнаружили немалую экономическую выгоду для государства.

Человеческий и этический фактор в этих расчетах, естественно, не учитывался.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.