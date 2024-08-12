С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает несколько пасмурный понедельник. Утром 16°C, Днём 22°C, Вечером 19°C, ожидается дождь. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

Международный день молодежи (International Youth Day) отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

В этот день отмечают память Силы и Силуана — двух апостолов от семидесяти, сподвижников святого Павла.

Также в этот день отмечается память святого Иоанна Воина, который жил во времена римского императора Юлиана Отступника, служил в его войске и был вынужден участвовать в гонениях на христиан. Однако, Иоанн и сам верил во Христа, поэтому всегда предупреждал своих единоверцев об облавах и способствовал их побегам из темниц.

12 августа 1981 года американская компания IBM Corporation (International Business Machines) представила первую модель персонального компьютера – IBM 5150, положившую начало эпохи современных компьютеров.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!