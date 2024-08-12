Новости дня Делового Монреаля за 11 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и в Квебеке

🔸 Гей-парад в Монреале прошёл в праздничной атмосфере, несмотря на вмешательство пропалестинских демонстрантов, которые пытались помешать его проведению.

🔸 В рамках акции «Я покупаю книгу» 12 августа Фонд грамотности Квебека призывает читателей не только приобрести книгу для себя, но и подарить её нуждающемуся ребенку.

🔸 Фестиваль Colline в Лак-Мегантик завершился с новым форматом танцевальных представлений и множеством бесплатных мероприятий.

🔸 Ночь в Северном Монреале выдалась насыщенной для полиции: стрельба на бульваре Сен-Виталь и поножовщина на бульваре Ланжелье.

🔸 Городские власти Монреаля подводят итоги наводнения после шторма «Дебби», который установил рекорды по количеству осадков.

🔸 Китайские живородящие улитки (Cipangopaludina chinensis) быстро размножаются в пресных водоёмах Квебека, представляя угрозу местной экосистеме.

🔸 Международному Фестивалю Искусств «Кленовые листья» в Монреале исполняется 30 лет. Президент фестиваля Арнольд Рожинский отметил 80-летний юбилей. Открытие фестиваля состоится 17 августа в 19:00 в École de musique Vincent-d’Indy по адресу 628 Côte Sainte Ca Ch, Montreal Quebec H2V2C5.

В Канаде

🔸 Париж завершил две с половиной недели Олимпийских игр грандиозным шоу, передав эстафету Лос-Анджелесу, который примет Игры в 2028 году.

🔸 Во время церемонии закрытия Саммер Макинтош и Итан Кацберг несли канадский флаг, а мужчина поднялся на Эйфелеву башню, что привело к эвакуации территории вокруг неё французской полицией.

🔸 Канадские власти намерены лишить Еврейский национальный фонд статуса благотворительной организации из-за его поддержки военной инфраструктуры в Израиле, при этом фонды, связанные с Палестиной, остаются без изменений.

🔸 Учёные утверждают, что человечество достигнет сингулярности к 2050 году.

🔸 Китайская горнодобывающая компания оспаривает в Оттаве пересмотр сделки по добыче полезных ископаемых, связанной с покупкой золотого и медного рудника в Перу.

🔸 Учёный погиб в результате крушения самолёта, зафрахтованного Министерством рыболовства и океанов Канады, в Ньюфаундленде.

🔸 Секс-эксперты предложили полным женщинам несколько поз, которые сделают интимную близость более комфортной и яркой. Их рекомендации публикует издание The Sun.

В России

🔸 Два прямых удара беспилотниками были нанесены по одной из градирен Запорожской АЭС, что привело к возгоранию внутренних конструкций.

🔸 Вторжение Украины в Россию продолжается шестой день. Это крупнейшее нападение такого рода с начала военных действий, впервые с участием украинских воинских частей на российской территории.

🔸 Число пострадавших при падении обломков сбитой ракеты на дом в Курске выросло до 15 человек.

🔸 В Белгородской области участились атаки беспилотников, одна из которых произошла прямо перед машиной губернатора Вячеслава Гладкова.

🔸 Более 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области, сообщили в МЧС региона.

🔸 В Курскую область направлены подразделения аэроразведки и ударных БПЛА для оказания помощи.

🔸 Ленинградский вокзал в Москве закрылся на ремонт.

🔸 Умер Асламбек Аслаханов, бывший советник президента России по проблемам Северного Кавказа.

В мире

🔸 Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады.

🔸 WSJ сообщает, что США предлагают Мадуро амнистию в обмен на отставку.

🔸 В протестах в Белграде приняли участие от 24 до 27 тысяч человек, по данным МВД Сербии.

🔸 Премьер-министр Великобритании отменил отпуск на фоне беспорядков в стране.

🔸 Бэнкси представил свою шестую работу на этой неделе в Лондоне.

🔸 В Китае один человек погиб, 60 пострадали при поломке эскалатора на водопаде Дэтянь.

🔸 Два крупных лесных пожара вспыхнули недалеко от Афин.

🔸 В Бразилии начаты работы по установлению личности 62 жертв авиакатастрофы.