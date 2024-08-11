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Новости Сильные дожди обрушились на Восточную Канаду из-за приближения остатков тропического шторма “Дебби”

Сильные дожди обрушились на Восточную Канаду из-за приближения остатков тропического шторма “Дебби”

Степан Артемьевский Авг 11, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Природа, погода, экология Комментарии к записи Сильные дожди обрушились на Восточную Канаду из-за приближения остатков тропического шторма “Дебби” отключены 24 Просмотров

В пятницу остатки тропического штормаДебби” залили значительную часть Восточной Канады, в некоторых районах выпало до 120 миллиметров осадков, поскольку они слились с другой системой низкого давления над Великими озерами.

 

Штормовая система распространялась по южному Онтарио и Квебеку, что побудило Министерство охраны окружающей среды Канады выпустить предупреждения для сообществ между Корнуоллом, Онтарио и КвебекСити о риске внезапного наводнения.

По прогнозам, к концу дня в районе Монреаля выпало от 80 до 120 миллиметров осадков, а в некоторых районах на юго-западе Квебекадо 140 миллиметров.

Из-за сильного дождя были закрыты некоторые достопримечательности в провинции, в том числе монреальский парк развлечений Ла Ронд и зоопарк Грэнби к востоку от Монреаля. Мероприятия, запланированные на открытие Международного фестиваля Монгольфьеров, фестиваля полетов на воздушном шаре в СенЖансюрРишелье, к юго-востоку от Монреаля, были перенесены на понедельник.

А вот Монреальский Прайд объявил, что не переносит мероприятия на свежем воздухе, включая день сообщества в Виллидж и вечеринку100процентное перетягивание каната” на эспланаде Олимпийского парка Монреаля. Тропический шторм Дебби не помешает нам отпраздновать наш прайд!написали организаторы.

Большинство случаев локального подтопления автострад произошло в северо-центральной части Монреаля и вокруг нее. Полиция провинции сообщила, что они связывались с различными партнерами по поводу погодных условий, но не сообщали о каких-либо серьезных дорожно-транспортных происшествиях, связанных с ненастной погодой. Министерство окружающей среды Канады предупредило, что возможны небольшие оползни.

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