Сильные дожди обрушились на Восточную Канаду из-за приближения остатков тропического шторма “Дебби”

В пятницу остатки тропического шторма “ Дебби ” залили значительную часть Восточной Канады , в некоторых районах выпало до 120 миллиметров осадков , поскольку они слились с другой системой низкого давления над Великими озерами .

Штормовая система распространялась по южному Онтарио и Квебеку, что побудило Министерство охраны окружающей среды Канады выпустить предупреждения для сообществ между Корнуоллом, Онтарио и Квебек–Сити о риске внезапного наводнения.

По прогнозам, к концу дня в районе Монреаля выпало от 80 до 120 миллиметров осадков, а в некоторых районах на юго-западе Квебека –до 140 миллиметров.

Из-за сильного дождя были закрыты некоторые достопримечательности в провинции, в том числе монреальский парк развлечений Ла Ронд и зоопарк Грэнби к востоку от Монреаля. Мероприятия, запланированные на открытие Международного фестиваля Монгольфьеров, фестиваля полетов на воздушном шаре в Сен–Жан–сюр–Ришелье, к юго-востоку от Монреаля, были перенесены на понедельник.

А вот Монреальский Прайд объявил, что не переносит мероприятия на свежем воздухе, включая день сообщества в Виллидж и вечеринку “100–процентное перетягивание каната” на эспланаде Олимпийского парка Монреаля. “Тропический шторм Дебби не помешает нам отпраздновать наш прайд!“ – написали организаторы.

Большинство случаев локального подтопления автострад произошло в северо-центральной части Монреаля и вокруг нее. Полиция провинции сообщила, что они связывались с различными партнерами по поводу погодных условий, но не сообщали о каких-либо серьезных дорожно-транспортных происшествиях, связанных с ненастной погодой. Министерство окружающей среды Канады предупредило, что возможны небольшие оползни.

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