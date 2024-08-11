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Новости Трамп назвал ошибку политики США в отношении России и Китая
Довольный Дональд Трамп

Трамп назвал ошибку политики США в отношении России и Китая

Степан Артемьевский Авг 11, 2024 Новости, Новости Америки Оставить комментарий 17 Просмотров

США допустили сближение России и Китая, сделав таким образом ошибку в своей внешней политике. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, транслируемой на YouTube.

«Они допустили, чтобы эти страны, которые по идее должны враждовать, объединили усилия. Это началось при экс-президенте США Бараке Обаме, затем — продолжилось при действующем американском лидере Джо Байдене», — рассказал политик.

Трамп добавил, что “совершенно немыслимо”, что Соединенные Штаты позволили этому произойти и подчеркнул, что конфликт на Украине не начался бы в случае его президентства.

Ранее Трамп заявил, что США потеряли уважение со стороны России и Китая в ходе президентства Байдена.

Он также подчеркнул, что у него были хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые были испорчены пандемией COVID-19.

А бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что роль России на мировой арене растет, в то время как позиции Вашингтона ослабевают.

По его мнению, еще десять лет назад США «были на высоте» и являлись главным международным игроком.

 

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