Университеты Квебека вынуждены отказаться от проектов строительства и реконструкции

Университеты Квебека отказываются от проектов реконструкции и строительства в обозримом будущем после того, как правительство Квебека объявило о новых механизмах финансирования, которые приведут к сокращению бюджетов на инфраструктуру.

В письме к университету Макгилла проректор Кристофер Манфреди и вице-президент Фабрис Лабо сообщили, что правительство Лего недавно проинформировало университет о том, что в механизм финансирования капитальных проектов будут внесены изменения, “которые серьезно повлияют на финансовые возможности McGill по реализации таких проектов”.

“Эти изменения устанавливают ежегодный лимит на суммы, которые будут финансироваться правительством провинции, при этом прогнозируемый лимит на текущий год намного ниже суммы, которую мы планировали потратить”, – говорится в письме. “Таким образом, ни один новый проект не будет начат, и все заявки на участие в тендере на строительство приостанавливаются до проведения дальнейшей оценки”.

Проекты, – говорилось в письме, – включают модернизацию лабораторий и устаревающих зданий McGill.

Это также затронет университет Конкордия. “Последствия этого, по-видимому, значительны”, – заявила представитель Concordia Фиона Дауни. “В настоящее время мы оцениваем ситуацию более детально”.

“Отныне капитальные гранты будут выплачиваться в качестве погашения временных займов, а не в рамках долгосрочного обслуживания долга. Кроме того, правительство определяет ежегодные уровни инвестиций, которых должны придерживаться все департаменты и агентства”, – заявила представитель министерства Эстер Шуинар.

Шуинар сказал, что министерство находится в постоянном контакте с университетами и что они были проинформированы об изменениях.

“Фактически, Министерство регулярно обсуждает со школами вопросы образовательной инфраструктуры”, – сказала она. “Двусторонние встречи проводятся с прошлой весны и будут проводиться в ближайшие недели, чтобы помочь университетам внедрить эти изменения”.

В своем письме компания McGill сообщила, что финансирование проектов осуществляется отдельно от грантов на покрытие эксплуатационных расходов. Эти средства используются для большинства проектов строительства и реконструкции.

“Основываясь на предварительных обсуждениях с правительственными чиновниками, McGill считает, что из-за этих изменений ему придется сократить свои ежегодные расходы на проекты строительства и реконструкции примерно наполовину”, – говорится в письме.

В настоящее время университет проводит “строгий анализ всех проектов, которые еще не находятся в стадии строительства”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.