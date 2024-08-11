Хорошее понимание CELIAPP окупается сторицей

С восстановлением равновесия на рынке недвижимости и небольшим снижением ставок по ипотечным кредитам возрождается надежда на приобретение собственности. С этой целью безналоговый сберегательный счет для первоначальной покупки недвижимости (CELIAPP) становится более необходимым.

Кафедра налогообложения и государственных финансов (CFFP) Школы менеджмента Университета Шербрука только что опубликовала новое исследование этого мощного инструмента. Дело в том, что с момента его вступления в силу в апреле 2023 года в его применение было внесено несколько уточнений.

Например, можно объединить CELIAPP и схему домовладения (RAP), которая позволяет снимать определенную сумму со своих RRSP, при покупке первого объекта недвижимости.

Напомним, что канадцы могут вносить 8000 долларов в год в свое приложение CELIAPP, максимум до 40 000 долларов. Как и в случае с RRSP, взносы уменьшают налогооблагаемый доход, но, в отличие от последнего, снятие средств с CELIAPP не облагается налогом, когда деньги идут на покупку первого основного объекта недвижимости.

Родители, у которых есть финансовые ресурсы, чтобы помочь своему ребенку получить доступ к собственности, могут дать ему 8000 долларов, если ему исполнилось 18 лет, чтобы он внес свой ежегодный взнос в CELIAPP. Правила присвоения не применяются. Преимущество ? Ребенок, у которого в противном случае не было бы денег, необходимых для внесения взносов, без промедления приумножает свои сбережения, не облагаемые налогом, с помощью этого инструмента, срок действия которого остается неопределенным.

Кафедра подчеркивает, что владелец счета может отложить отчисления на более поздний год и внезапно вычесть 40 000 долларов из одной налоговой декларации. Эта стратегия может оказаться полезной, когда годовой доход невелик, и человек планирует заработать больше в будущем.

« Это дает людям гибкость в выборе подходящего момента для вычета», – отмечает один из авторов исследования Люк Годбаут, старший научный сотрудник CFFP и профессор Университета Шербрука.

« Изначально было более двусмысленно, можно ли вычесть суммы, уплаченные после закрытия CELIAPP. Теперь подтверждено, что мы можем вычесть их после закрытия CELIAPP” »

Вычет действует так же, как вычет взносов в RRSP или Пенсионный фонд, напоминает Люк Годбаут. Мы складываем наш доход вместе, получаем общий доход, из которого вычитаем вычеты, чтобы получить чистый доход.

CELIAPP становится стратегическим инструментом для молодых родителей, которые живут в квартире.

« Когда вы уменьшаете свой чистый доход, вы не только платите меньше налогов, но и получаете преимущество в том, что имеете право на большее количество пособий, потому что именно чистый доход также используется для определения права на получение нескольких пособий [кредит солидарности, кредит GST, канадское пособие на ребенка, семейное пособие и т. д. ] “,- объясняет профессор налогообложения.

В отличие от RRSP и CELI, у CELIAPP есть срок годности. Платежи, которые увеличиваются, не облагаемые налогом, должны быть сняты не позднее чем через 15 лет после открытия зарегистрированного счета.

Если проект покупки жилья не будет завершен в установленные сроки, можно перевести деньги из CELIAPP в RRSP. Однако одно из больших преимуществ диеты будет потеряно. Попав в RRSP, сумма облагается налогом в день ее снятия.

В случае студента, у которого есть идея открыть CELIAPP в 18 лет или родители которого хотели бы, чтобы он перешел к делу, необходимо рассмотреть несколько вопросов.

Во-первых, будет ли у него достаточно средств для покупки недвижимости до того, как ему исполнится 33 года ? В противном случае владелец счета рискует получить налогооблагаемую сумму. Он может перевести сумму в RRSP-даже если у него больше нет свободного места – но, как и любой другой RRSP при выходе, сумма будет облагаться налогом, в отличие от CELIAPP.

« Если человек открывает CELIAPP в возрасте 18 лет и вкладывает всего 100 долларов в год в течение пяти лет, он накопит только 500 долларов. Преимущество CELIAPP в том, что у меня есть 40 000 долларов, которые принесут не облагаемую налогом прибыль и увеличат мой первоначальный взнос за недвижимость.

« Итак, если у 18-летнего студента колледжа есть два ограничения, он не уверен, стоит ли покупать дом в 33 года, и у него мало денег, ему лучше подождать, прежде чем открывать свое приложение CELIAPP».

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