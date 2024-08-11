Верховный суд Канады отклонил жалобу на систему распределения семейных врачей

Верховный суд Канады отклонил апелляцию врача из Монреаля, который утверждал, что квебекский план выделения средств семейным врачам и методы министра здравоохранения были недействительными и нанесли особый ущерб Монреалю.

Доктор Марк Ропер утверждал, что Монреаль находится в невыгодном положении по сравнению с другими регионами Квебека, потому что в городе самый низкий уровень наличия семейных врачей и что министр Кристиан Дюбэ лишает мегаполис семейных врачей в пользу других регионов.

Адвокат Роупера Джулиус Грей утверждал, что система нарушает канадскую и Квебекскую хартии прав и свобод.

Грей знал, что шансы на то, что дело будет рассмотрено Верховным судом, минимальны. Однако он считает, что дело является хорошим.

Он сказал, что при распределении врачей по населению не учитывается несколько ключевых факторов.

“Они не учли тот факт, что в Монреале, например, много людей приезжает извне”, – сказал Грей. “Поэтому, если вы указываете количество врачей только в зависимости от численности населения, проживающего в том или ином месте, вы на самом деле только вредите районам с учебными больницами, туризмом и всем остальным”.

Судья Верховного суда Квебека Доминик Пулен в 2022 году постановил, что “не было никаких оснований для вывода о том, что решение министра было необоснованным, и не было никаких оснований для установления того, что имели место нарушения в соответствии с каким-либо из уставов”, согласно постановлению SCC.

Суд отклонил судебный запрет, и это решение было оставлено в силе Апелляционным судом Квебека в 2023 году, а теперь и Верховным судом Канады.

Грей утверждает, что система medicare, основанная на индивидуальных свободах, важна, поскольку управление здравоохранением в провинциях, особенно в Квебеке, стало слишком централизованным.

“В наше время модно позволять бюрократам делать все”, – сказал Грей. “Система medicare в некотором смысле очень неэффективна именно потому, что она чрезмерно забюрократизирована, и в Монреале должно быть больше врачей.

“В будущем необходимо рассмотреть вопрос об администрировании программы medicare, и неважно, в какой провинции”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.