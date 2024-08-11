11 августа Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых у православных.

Надо сказать, что помимо двух основных праздников, посвященных святителю Николаю, празднуемых (по новому стилю) 19 декабря (блаженное успение святого) и 22 мая (перенесение святых мощей в город Бар), существуют и другие дни церковного чествования Угодника Божия Николы.

А вот праздник его рождения пока не очень широко известен, поскольку был возрожден не так давно. В 2004 году, ровно 20 лет тому назад, по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II празднование Рождества Святителя Николая было возобновлено.

Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье малоазийского полуострова. Его родители Феофан и Нонна были благочестивыми и праведными христианами, но долгое время были бездетны, о чем очень горевали и постоянно молились Богу о послании им ребенка. Господь услышал их и послал им сына, а они дали обет посвятить единственного своего ребенка служению Богу.

Уже с младенчества Святой Николай начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей. Став чуть постарше он преуспел в изучении Божественного Писания, целые дни проводил в храме, а ночью молился и читал книги.

Еще при жизни святитель Николай совершал многие чудеса – не раз спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах, исцелял людей от недугов и даже воскрешал их, боролся за правду и требовал у власть имущих восстановления справедливости, учил своей жизнью любви и состраданию. Он прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старости, мирно скончался.

уже с 9 века Николай Чудотворец почитался на Руси как небесный покровитель державной власти – считалось, что он особо покровительствует православным царям. Известно также, что в 13 веке традиция празднования его Рождества в Русской Православной Церкви уже существовала, а в Великом Новгороде даже был монастырь, посвященный Рождеству Святителя Николая. Еще есть сведения, что одна из сохранившихся церковных служб, посвященных этому празднику, была составлена в пору Патриаршества Никона в 1657 году. Однако во время правления Екатерины Великой общецерковное празднование Рождества Святителя Николая Чудотворца в России было упразднено.

Сегодня в наших православных храмах будет отслужена Божественная Литургия, на которой мы будем вспоминать и молиться этому чудеснейшему и любимейшему святому!

Святителе Николае, моли Бога о нас!

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