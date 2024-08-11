Работники отеля Queen Elizabeth проводят очередную внезапную забастовку

В пятницу утром работники отеля Queen Elizabeth в Монреале объявили еще одну внезапную забастовку, чтобы оказать давление на своего работодателя.

Федерация торговли, профсоюз, связанный с CSN, объявила, что 600 работников отеля в Монреале решили объявить забастовку на следующий день после однодневной забастовки в 23 отелях Квебека.

Это не первый случай, когда сотрудники Queen Elizabeth удивляют своего работодателя забастовкой; аналогичная тактика давления была применена 28 июля в отелях Marriott Château Champlain и Bonaventure.

В пресс-релизе Мишель Валикетт, глава гостиничного сектора и казначей Торговой федерации, утверждает, что работодателю пора “проявить некоторую серьезность за столом переговоров и способствовать быстрому разрешению трудового спора”.

Он раскритиковал работодателя за то, что тот сделал “один шаг вперед, два шага назад”.

Рабочие требуют повышения заработной платы на 36% в течение четырех лет. Их профсоюз отмечает, что за последние четыре года их доходы выросли на 8%, что значительно ниже уровня инфляции, который превысил этот показатель только в 2022 году.

Они также требуют трехнедельного отпуска после первого года работы, чтобы привлечь новых работников, взноса работодателя в систему коллективного страхования и повышения квалификации для следующего поколения.

Со своей стороны, Эрик Хаммел, генеральный менеджер Ассоциации отелей Большого Монреаля, утверждает, что согласованное повышение “в достаточной степени покрывает инфляцию”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.