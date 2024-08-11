С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает еременчивое воскресенье. Утром 15°C, Днём 23°C, Вечером 19°C, начнется дождь. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

11 августа 1337 года, 687 лет назад, Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой. Троице-Сергиева лавра – крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви с многовековой историей. Расположен в центре города Сергиева Посада Московской области, на реке Кончуре. Это крупнейший центр образовательной и издательской деятельности Русской православной церкви. В Свято-Троицком соборе лавры находятся мощи основателя монастыря, преподобного Сергия Радонежского.

11 августа 1959 года, 65 лет назад в Москве открыт аэропорт «Шереметьево». Именно в этот день советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ленинграда, приземлился на Шереметьевском аэродроме в Москве, где службами аэропорта был впервые выполнен комплекс коммерческого и технического обслуживания. Эта дата считается днем рождения аэропорта «Шереметьево».

11 августа 1973 года по Центральному телевидению СССР началась демонстрация многосерийного художественного фильма «Семнадцать мгновений весны». В основе фильма лежал сюжет одного из романов популярного писателя Юлиана Семенова – автора многочисленных книг о приключениях советского разведчика Исаева, работавшего в разведке фашистской Германии под именем Макса Отто фон Штирлица. Этот уникальный телепроект состоялся лишь благодаря таланту и настойчивости режиссера Татьяны Лиозновой, юбилей которой мы отмечали совсем недавно.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!