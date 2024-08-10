Новости дня Делового Монреаля за 10 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и в Квебеке:

🔸 Шторм Дебби привёл к рекордным осадкам, затопленным дорогам и оставил 550,000 клиентов Hydro-Québec без электричества. Мощный ливень вызвал наводнения и серьёзные перебои в электроснабжении, что затруднило восстановительные работы.

🔸 В нескольких муниципалитетах Квебека за 24 часа выпало рекордное количество осадков, особенно в Ланорае (регион Ланодьер), где зафиксировано до 221 мм дождя. Это вызвало масштабные подтопления и проблемы с транспортом.

🔸 В связи с аварией, вызванной отключением электроэнергии, в городах Бушервиль, Сен-Бруно-де-Монтарвиль, районе Сен-Юбер и части района Вье-Лонгёй введено предупреждение о необходимости кипячения воды.

🔸 После шторма тысячи жителей Монреаля обратились к ремонтным компаниям и специалистам по страхованию. Для некоторых ущерб может превысить страховые лимиты, но есть возможность ускорить процесс, обратившись к рекомендованным профессионалам.

🔸 80-летний мужчина погиб в Нотр-Дам-де-Монтобан после того, как его унесло течением во время наводнения, вызванного остатками шторма Дебби.

🔸 Эксперт по агропродовольственному сектору Сильвен Шарлебуа подтвердил, что цены на продукты выше в деревенских магазинах по причине более высоких затрат на транспортировку из-за и меньших объёмов продаж.

🔸 Город Бушервиль и полиция Лонгёй приобрели за $30,000 ультрасовременный дрон с громкоговорителем, позволяющий удаленно наблюдать и связываться с правонарушителями на водных объектах.

🔸 Работники трёх отелей Монреаля, включая Queen Elizabeth, Marriott Château Champlain и Hyatt Place Montreal, провели третий день подряд внезапную забастовку, выражая недовольство условиями труда.

🔸 Шарль Миллиард, бывший генеральный директор Федерации торговых палат Квебека, официально объявил о своём намерении сменить Доминика Англада на посту лидера Либеральной партии Квебека.

В Канаде:

🔸 Мужская сборная Канады по эстафете 4×100 метров, во главе с Андре Де Грассом, триумфально завоевала олимпийское золото на стадионе «Стад де Франс», показав время 37,5 секунд.

🔸 Филип Ким, известный как Фил Уизард, выиграл олимпийское золото по брейкингу B-Boys в парке Конкорд на летних Олимпийских играх 2024 года.

🔸 YWCA Canada запустила серию бесплатных цифровых инструментов для борьбы с ненавистью в интернете под названием «Давайте заблокируем ненависть», которые помогут пользователям противостоять онлайн-преследованиям.

🔸 На Баффиновой Земле двое белых медведей напали на рабочего, который погиб в результате атаки. Трагедия вызвала обеспокоенность по поводу безопасности людей в северных регионах Канады.

🔸 Детская больница SickKids в Торонто сообщила о резком увеличении травм, связанных с использованием электросамокатов и электровелосипедов, особенно среди подростков.

🔸 С 5 сентября в большинстве магазинов 7-Eleven в Онтарио начнут продавать пиво, вино и сидр, что станет значительным изменением в торговле алкогольными напитками в провинции.

В России:

🔸 В трёх регионах России, а именно Брянской, Курской и Белгородской областях, введён режим контртеррористической операции (КТО) после нападений, предположительно связанных с действиями ВСУ.

🔸 Более 76 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области в связи с обострением ситуации.

🔸 Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о присутствии иностранных наёмников на Курском направлении, что усиливает напряжение в регионе.

🔸 Суд арестовал элитную 100-метровую квартиру дочери главного кадровика Минобороны РФ в Рублёвке. Это решение стало частью масштабного антикоррупционного расследования.

🔸 Курская АЭС продолжает работу с ограничениями: энергоблоки №3 и 4 функционируют нормально, тогда как блоки №1 и 2 работают без генерации.

🔸 В России отмечают День физкультурника, традиционно приходящийся на вторую субботу августа.

В мире:

🔸 Сборная Испании по футболу завоевала олимпийское золото, второй раз в истории страны, одержав победу на турнире 2024 года.

🔸 Алжирская боксерша Иман Хелиф, несмотря на проваленный гендерный тест, завоевала золото Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 66 кг, вызвав споры вокруг её участия.

🔸 США объявили о предоставлении Украине военной помощи на сумму 125 миллионов долларов, усиливая поддержку в контексте продолжающегося конфликта с Россией.

🔸 В Британии вынесли первый тюремный приговор за разжигание расовой ненависти в социальных сетях. Мужчина получил 20 месяцев заключения за провокационные посты.

🔸 В Бразилии объявлен трёхдневный траур после авиакатастрофы, унесшей жизни 61 человека. Власти продолжают расследование причин трагедии.

🔸 Reuters сообщает, что Иран планирует поставки России сотен баллистических ракет Fath-360, и российские военнослужащие уже проходят обучение по их использованию.

🔸 В результате удара Израиля по школе в секторе Газа погибли более 100 человек, что вызвало волну осуждения со стороны международного сообщества.

🔸 Сьюзен Войжитски, бывший генеральный директор YouTube, скончалась в возрасте 56 лет от рака лёгких, с которым боролась два года.

🔸 Мужчина, напавший на полицию во время нападения на Капитолий в США, был приговорен к 20 годам тюрьмы за свои действия.