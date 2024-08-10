Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Новости дня Делового Монреаля за 10 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 10 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 10, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 12 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и в Квебеке:

🔸 Шторм Дебби привёл к рекордным осадкам, затопленным дорогам и оставил 550,000 клиентов Hydro-Québec без электричества. Мощный ливень вызвал наводнения и серьёзные перебои в электроснабжении, что затруднило восстановительные работы.

🔸 В нескольких муниципалитетах Квебека за 24 часа выпало рекордное количество осадков, особенно в Ланорае (регион Ланодьер), где зафиксировано до 221 мм дождя. Это вызвало масштабные подтопления и проблемы с транспортом.

🔸 В связи с аварией, вызванной отключением электроэнергии, в городах Бушервиль, Сен-Бруно-де-Монтарвиль, районе Сен-Юбер и части района Вье-Лонгёй введено предупреждение о необходимости кипячения воды.

🔸 После шторма тысячи жителей Монреаля обратились к ремонтным компаниям и специалистам по страхованию. Для некоторых ущерб может превысить страховые лимиты, но есть возможность ускорить процесс, обратившись к рекомендованным профессионалам.

🔸 80-летний мужчина погиб в Нотр-Дам-де-Монтобан после того, как его унесло течением во время наводнения, вызванного остатками шторма Дебби.

🔸 Эксперт по агропродовольственному сектору Сильвен Шарлебуа подтвердил, что цены на продукты выше в деревенских магазинах по причине более высоких затрат на транспортировку из-за и меньших объёмов продаж.

🔸 Город Бушервиль и полиция Лонгёй приобрели за $30,000 ультрасовременный дрон с громкоговорителем, позволяющий  удаленно наблюдать и связываться с правонарушителями на водных объектах.

🔸 Работники трёх отелей Монреаля, включая Queen Elizabeth, Marriott Château Champlain и Hyatt Place Montreal, провели третий день подряд внезапную забастовку, выражая недовольство условиями труда.

🔸 Шарль Миллиард, бывший генеральный директор Федерации торговых палат Квебека, официально объявил о своём намерении сменить Доминика Англада на посту лидера Либеральной партии Квебека.

В Канаде:

🔸 Мужская сборная Канады по эстафете 4×100 метров, во главе с Андре Де Грассом, триумфально завоевала олимпийское золото на стадионе «Стад де Франс», показав время 37,5 секунд.

🔸 Филип Ким, известный как Фил Уизард, выиграл олимпийское золото по брейкингу B-Boys в парке Конкорд на летних Олимпийских играх 2024 года.

🔸 YWCA Canada запустила серию бесплатных цифровых инструментов для борьбы с ненавистью в интернете под названием «Давайте заблокируем ненависть», которые помогут пользователям противостоять онлайн-преследованиям.

🔸 На Баффиновой Земле двое белых медведей напали на рабочего, который погиб в результате атаки. Трагедия вызвала обеспокоенность по поводу безопасности людей в северных регионах Канады.

🔸 Детская больница SickKids в Торонто сообщила о резком увеличении травм, связанных с использованием электросамокатов и электровелосипедов, особенно среди подростков.

🔸 С 5 сентября в большинстве магазинов 7-Eleven в Онтарио начнут продавать пиво, вино и сидр, что станет значительным изменением в торговле алкогольными напитками в провинции.

В России:

🔸 В трёх регионах России, а именно Брянской, Курской и Белгородской областях, введён режим контртеррористической операции (КТО) после нападений, предположительно связанных с действиями ВСУ.

🔸 Более 76 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области в связи с обострением ситуации.

🔸 Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о присутствии иностранных наёмников на Курском направлении, что усиливает напряжение в регионе.

🔸 Суд арестовал элитную 100-метровую квартиру дочери главного кадровика Минобороны РФ в Рублёвке. Это решение стало частью масштабного антикоррупционного расследования.

🔸 Курская АЭС продолжает работу с ограничениями: энергоблоки №3 и 4 функционируют нормально, тогда как блоки №1 и 2 работают без генерации.

🔸 В России отмечают День физкультурника, традиционно приходящийся на вторую субботу августа.

В мире:

🔸 Сборная Испании по футболу завоевала олимпийское золото, второй раз в истории страны, одержав победу на турнире 2024 года.

🔸 Алжирская боксерша Иман Хелиф, несмотря на проваленный гендерный тест, завоевала золото Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 66 кг, вызвав споры вокруг её участия.

🔸 США объявили о предоставлении Украине военной помощи на сумму 125 миллионов долларов, усиливая поддержку в контексте продолжающегося конфликта с Россией.

🔸 В Британии вынесли первый тюремный приговор за разжигание расовой ненависти в социальных сетях. Мужчина получил 20 месяцев заключения за провокационные посты.

🔸 В Бразилии объявлен трёхдневный траур после авиакатастрофы, унесшей жизни 61 человека. Власти продолжают расследование причин трагедии.

🔸 Reuters сообщает, что Иран планирует поставки России сотен баллистических ракет Fath-360, и российские военнослужащие уже проходят обучение по их использованию.

🔸 В результате удара Израиля по школе в секторе Газа погибли более 100 человек, что вызвало волну осуждения со стороны международного сообщества.

🔸 Сьюзен Войжитски, бывший генеральный директор YouTube, скончалась в возрасте 56 лет от рака лёгких, с которым боролась два года.

🔸 Мужчина, напавший на полицию во время нападения на Капитолий в США, был приговорен к 20 годам тюрьмы за свои действия.

 

Подписаться на «News.Montreal» и на «Деловой Монреаль»

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*