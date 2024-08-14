Владимир Зеленский впервые за последние несколько дней публично подтвердил, что украинские военные действительно ведут операцию в Курской области.

По его словам, он провел заседание ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад главкома украинской армии Александра Сырского относительно действий ВСУ на фронте и в отношении начатой операции в Курской области.

Более того, Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего, как он назвал, “плана для территорий Курской области”, где, по его словам, «проводится операция».

Несколько дней назад бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман озвучил мнение о том, что нападение, а именно это слово прозвучало, украинской стороны на Курскую область было необходимо Владимиру Зеленскому для поднятия морального духа войск.

Как сообщил 12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании у президента России, под контролем ВСУ находятся 28 российских населенных пунктов. На этой территории продолжают находится 2 тыс. человек, о судьбе которых ничего не известно. Также Смирнов сообщил, что 180 тыс. человек в регионе подлежат эвакуации, выехали сами или вывезены властями 121 тыс. человек. При масштабной атаке ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек, среди них 10 детей.

Наверное, слово “перемирие” в таком контексте и действий, и слов, становится все менее актуальным.