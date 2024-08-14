Канадский рынок жилья переживает неравномерное восстановление

Помощник главного экономиста банка Роберт Хог заявил, что результаты были неравномерными, несмотря на снижение ставок, призванное ослабить давление на рынок жилья, при этом некоторые города демонстрируют признаки восстановления, в то время как другие продолжают испытывать трудности.
В Ванкувере, Калгари и Торонто первоначальный оптимизм после снижения ставок пошел на убыль, поскольку в июле продажи жилья на вторичном рынке снизились, что частично свело на нет достигнутый в июне рост. Напротив, в Эдмонтоне и Монреале наблюдался умеренный рост активности, что свидетельствует о медленном, но устойчивом восстановлении.
Одной из важнейших проблем, с которой сталкивается канадский рынок жилья, является растущий дисбаланс между спросом и предложением. В таких городах, как Торонто, строительство многочисленных новых квартир привело к наводнению рынка недвижимостью, многие из которых сейчас выставляются на продажу инвесторами. Этот резкий рост предложения не сопровождался соответствующим увеличением спроса, что привело к накоплению запасов, особенно в сегменте кондоминиумов.
В Торонто предложения кондоминиумов выросли на 64% по сравнению с прошлым годом, что привело к снижению цен на жилье на 5% в годовом исчислении. Цены на отдельные дома также снизились на 4,3%.
В Ванкувере наблюдается аналогичная ситуация с ростом запасов и цен на квартиры. Количество домов, выставленных на продажу, приближается к докризисному уровню, а высокие процентные ставки оказывают давление на домовладельцев, и вскоре на рынок может быть выведено больше объектов недвижимости. Это может привести к незначительной коррекции цен, если спрос не восстановится.
С другой стороны, в таких городах, как Калгари и Эдмонтон, где наблюдается устойчивый спрос, особенно в связи с ростом населения, условия для продавцов становятся более благоприятными. Однако даже на этих рынках темпы роста цен замедлились. В Калгари, самом популярном рынке жилья в Канаде, сводный индекс цен на жилье MLS (HPI) в июле вырос на 7,7% в годовом исчислении по сравнению с 10,8% в марте, что указывает на тенденцию к снижению.
Главной проблемой остается доступность жилья. Многие потенциальные покупатели жилья ожидают более серьезного снижения ставок, прежде чем выходить на рынок, отмечается в отчете. Скромных сокращений в июне и июле было недостаточно для существенного снижения стоимости владения, особенно на рынках с высокими ценами, таких как Торонто и Ванкувер. В этих городах низкая доступность жилья по-прежнему удерживает покупателей в стороне, и многие надеются на более существенное снижение ставок, чтобы облегчить финансовое бремя.
Монреаль вселяет надежду, поскольку его рынок жилья демонстрирует признаки восстановления. В июле продажи вторичного жилья в Монреале выросли второй месяц подряд, при этом средние цены на дома на одну семью и кондоминиумы выросли на 6% и 4% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Однако запасы постепенно восстанавливаются, что может ограничить будущий рост цен, если спрос не будет продолжать расти.
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