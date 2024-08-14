Смотрите eTVnet, “забывая обо всем”!

Подписывайтесь на этот отличный сервис, чтобы посмотреть последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START и Иви, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок!

Людмила получает сообщение, что ее муж похищен. Чтобы заплатить выкуп, она идет на отчаянный шаг, но в итоге остается без работы, без квартиры, в долгах и без мужа. Теперь Людмила может лишиться еще и свободы, как уже лишилась веры в любовь и семейное счастье. Но ей навстречу уже мчится автомобиль, за рулем которого, по иронии судьбы, сидит мужчина, тоже потерявший надежду. Поможет ли это роковое столкновение Людмиле и Сергею забыть обо всем, вы узнаете, включив мелодраму “Забывая обо всем” на сайте интерактивного ТВ eTVnet.

Подписывайтесь на этот отличный сервис, чтобы посмотреть последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START и Иви, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок!

Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251-65 45. А прямо сейчас включайте фильмы и сериалы из нашей подборки свежих новинок.

Горная болезнь

​​Лучшие подруги Татьяна и Настя оказываются в ЗАГСе одновременно, но по разным поводам: Настя выходит замуж за симпатичного врача-педиатра Павла, а Таня разводится с Настиным братом, Олегом. На свадьбу заявляется бывший парень Насти и устраивает скандал. И Таня видит, что подругу еще не совсем отпустила прежняя любовь. Пока Татьяна делит с бывшим мужем совместно нажитое имущество, Настя и Павел отправляются в медовый месяц в курортный городок. Спустя несколько дней Татьяна узнает, что Настя бесследно пропала. Чтобы выяснить, что произошло, Тане и Олегу придется на время забыть о непримиримых разногласиях, которые привели их к разводу. Они вместе отправляются в горы.

Анонимный детектив

Олег Рубцов был одним из лучших сыщиков Петербурга, о его оперативных комбинациях рассказывали в институтах МВД. Но из-за алкогольной зависимости карьера Рубцова дала сбой. Подполковник чудом избежал увольнения и был отправлен в один из спальных районов города на должность начальника отдела уголовного розыска. Руководство вспоминает о Рубцове только тогда, когда ему удается задержать опасных преступников, и даже планирует в ближайшее время вернуть Олега в Главк. А пока генерал Ильин из Москвы отправляет в подчинение Рубцову своего сына Павла, недавнего выпускниках института МВД, чтобы тот набрался опыта полицейской службы. Тем временем неожиданно пропадает сестра жены Рубцова – Татьяна, которая работает наркологом в частном медицинском центре. Следователь Туранский пытается как можно быстрее “свернуть” расследование, на котором, по его же признаю, “карьеры не сделаешь”. И теперь Рубцову в одиночку приходится искать преступников, ведь дело о пропаже Татьяны куда более запутанно, чем кажется на первый взгляд.

По разным берегам

Настя Шестакова – ученый-синоптик. Она далека от бизнеса, любит наблюдать за природой и часто витает в облаках. Все резко меняется, когда ее отец, фермер Егор Иванович, попадает в серьезную аварию. Девушка вынуждена возглавить семейное сельхозпредприятие. И без того непростая ситуация усложняется тем, что извечный конкурент отца, хладнокровный бизнесмен Владимир Зорин, намерен во что бы то ни стало прибрать земли Шестаковых к своим рукам. Доброй, неконфликтной девушке непросто давать отпор нахальному цинику Зорину. Благо, что Настю поддерживает друг детства Иван, который давно тайно влюблен в нее. Парень надеется, что трудности лишь сблизят их.

После зимы

Все неприятности свалились на медсестру Ольгу Грабину в один день. Сначала она чуть не попала под машину, потом ее уволили из клиники, а затем выяснилось, что муж ей изменяет, дочка Лера беременна, а другая – Варя собирается стать актрисой, вместо запланированного поступления в медицинский. Ольга пытается привыкнуть жить одна и найти новую работу. А еще нужно поддержать и помирить дочек, решить их проблемы и принять их выбор, не дать корыстной любовнице мужа отобрать имущество, полагающееся Варе и Лере. И, самое сложное, понять себя и решиться – подать на развод или попытаться вернуть мужа. За всеми этими заботами Ольга не сразу замечает, что в ее жизни уже появился человек, который сможет вернуть весну в ее жизнь.

Под напряжением

В небольшом приморском городке происходит череда убийств. Жертвы, которых нашла полиция, замучены до смерти. Расследованием этой серии занимается следователь СК Ирина Шумская. Она решает обратиться за помощью к клиническому психологу Андрею Высокову, который обладает навыком “проникать” в голову преступника и считывать его логику. Осмотрев тела и места, где их оставили, Андрей приходит к выводу, что это дело рук серийного маньяка, и что это явно не конец – преступнику нравится дразнить полицию, и, возможно, следующей его жертвой будет именно полицейский. Ирина Шумская начинает прорабатывать новую версию убийств, однако ей мешает начальник отдела Борис Мокроусов, и причин тому несколько – во-первых, он не хочет шумихи в прессе, которая развернется, если станет известно о маньяке, а во-вторых, он против работы психолога в команде, потому что считает ее бесполезной. Однако вскоре происходит убийство, доказывающее версию Высокова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.