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Общество Здоровье, медицина Роберж встретится с англоязычными группами на фоне неразберихи в связи с директивой о здравоохранении
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Роберж встретится с англоязычными группами на фоне неразберихи в связи с директивой о здравоохранении

Степан Артемьевский Авг 14, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Роберж встретится с англоязычными группами на фоне неразберихи в связи с директивой о здравоохранении отключены 8 Просмотров

Министр французского языка Квебека намерен встретиться с некоторыми представителями англоязычного сообщества во вторник после нескольких недель неразберихи в отношении новых языковых директив для работников здравоохранения провинции.

 

Жан-Франсуа Роберж вместе с министром здравоохранения Кристианом Дюбе и министром, ответственным за отношения с англоговорящими жителями Квебека, Эриком Жираром попытались разъяснить новые правила и решить проблемы в открытом письме, которое было опубликовано в СМИ в пятницу.

Сеть общественных организаций Квебека (QCGN), представляющая англоязычное сообщество Квебека, заявляет, что ее не пригласили на встречу.

“Мы не были удивлены, что нас не включили в список приглашенных на встречу, посвященную языковым директивам в системе здравоохранения, которую провел министр иностранных дел Франции Жан-Франсуа Роберж”, – говорится в заявлении группы в понедельник.

“Мы с самого начала дали понять, насколько важна встреча с Кристианом Дюбе. Это просто вопрос здоровья”.

QCGN сообщает, что другие группы решили не присутствовать на встрече, потому что они также считают, что Дюбе должен присутствовать.

“Очень важно, чтобы месье Дюбе присутствовал. Это касается его министерства. Это вопрос здравоохранения, касающийся управления здравоохранением и социальными службами. Присутствие М. Жирара было бы полезно в его качестве министра, ответственного за 1,3-миллионное англоязычное сообщество”.

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