На этой неделе туннель Лафонтен и мост Иль-о-Тур будут закрыты

Водителям в районе Монреаля следует ожидать закрытия на этой неделе туннеля Луи-Ипполит-Лафонтен и моста Иль-о-Тур.

Туннель Луи-Ипполит-Лафонтен будет закрыт в обоих направлениях из-за работ на развязке Сулиньи. Начиная с 10 часов вечера во вторник, шоссе 25, ведущее к Южному побережью, будет закрыто между съездом 4 и въездом с острова Шаррон.

Съезд 90 и въезд с восточной улицы Нотр-Дам будут закрыты в направлении Монреаля.

В дополнение к работам на транспортной развязке в Сулиньи, бригады также будут проводить работы по техническому обслуживанию туннеля и шоссе.

Туннель Луи-Ипполит-Лафонтен будет открыт в выходные, но мост Иль-о-Тортюэ будет полностью закрыт.

Мост, соединяющий Сенневиль и Водрей-Дорион, будет закрыт в обоих направлениях с 11:59 пятницы до 5:00 утра понедельника.

Министерство транспорта заявило, что перекрытие необходимо для установки мембраны и проведения работ по асфальтированию моста.

В западном направлении движение будет закрыто между съездом 41 и входом с проспекта Сен-Шарль. В восточном направлении движение будет закрыто между выездом 35 и входом с бульвара Anciens-Combattants.

На время закрытия движение по шоссе № 30 будет приостановлено в обоих направлениях, в дополнение к другим уже принятым мерам по смягчению последствий.

В понедельник утром движение по мосту Иль-о-Тортюс будет восстановлено в трехполосном режиме, а две полосы движения, ведущие в Монреаль, будут открыты в утренний час пик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.