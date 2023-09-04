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В Канаде два самолета столкнулись в аэропорту

Виктория Христова Сен 4, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде два самолета столкнулись в аэропорту отключены 46 Просмотров

Два пассажирских самолета столкнулись в международном аэропорту Ванкувера. Оба получили повреждения и не смогли вовремя вылететь.

Два пассажирских самолета столкнулись в международном аэропорту Ванкувера. Оба получили повреждения и не смогли вовремя вылететь.

Оба борта принадлежали компании Air Canada. По данным компании, самолет Airbus A319 выкатывали на взлетную полосу, когда он ударился крылом о крыло Express Q400. Второй борт еще стоял у посадочных ворот.

Очевидцы рассказали, что от удара у второго самолета отвалилась часть крыла. Пассажиры, сидевшие в Airbus A319, ощутили, как самолет сильно тряхнуло. Потом всех попросили вернуться в здание аэропорта.

Никто не пострадал, но всем пассажирам пришлось задержаться, пока для них не подобрали другие самолеты.

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