Площадь лесных пожаров в Канаде превысила 16 миллионов гектаров

Площадь бушующих лесных пожаров в Канаде превысила 16 миллионов гектаров. За две недели она увеличилась более чем на миллион.

Площадь бушующих лесных пожаров в Канаде превысила 16 миллионов гектаров. За две недели она увеличилась более чем на миллион.

Сообщается, что в настоящее время в Канаде сгорело 16,3 миллиона гектаров территорий. При этом всего две недели назад этот показатель достигал 15 миллионов гектаров.

Сейчас в стране зарегистрировано 1087 лесных пожара, из которых 714 не контролируются, 158 удерживаются и 215 находятся под контролем.

Отмечается, что в связи с пожарами, жителям Йеллоунайфа на севере Канады приказали эвакуироваться из-за приближения лесных пожаров к городу.

Людей массово эвакуируют десятками тысяч. Но часто проезду по дорогам мешает огонь, поэтому погорельцев вывозят в том числе самолетами.

Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр признал, что ситуация с пожарами в стране сегодня – худшая за всю историю. Территории Канады, пострадавшие от пожаров, по площади сопоставимы с Грецией или с пятью Бельгиями.