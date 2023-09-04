Острова Мадлен (Îles-de-la-Madeleine) – один из самых любопытных, но и один из самых малоизвестных районов Квебека

Рассказываем об островах Мадлен – удалённых от побережья квебекских островах, которые притягивают туристов-рыболовов и любителей природы.

Острова Мадлен (Îles-de-la-Madeleine) действительно малоизвестны. Общая площадь островов – примерно 205 квадратных километров, и их гряда вытянулась цепочкой в длину примерно на 90 километров.

Острова эти были открыты в 1534 году Жаком Картье, во время первого плавания в Северную Америку первооткрывателя Канады. Впоследствии, во второй половине 17 века, их заселили акадийцы (франкоязычные жители территории, ныне относящейся к канадским провинциям Новая-Шотландия и Новый-Брунсуик), и с тех пор на островах население практически полностью франкоязычное. Но население архипелага составляет всего около 13,000 человек, которые, как правило, проживают в деревнях, разбросанных по всей длине цепочки островов. Административный центр островов — Кап-о-Мёль (Cap-aux-Meules).

Острова расположены в заливе Святого Лаврентия, примерно в 105 км к северу от провинции Остров принца Эдварда и в 215 км от континентальной части Квебека.

Но несмотря на отдалённость от остальных районов Квебека и Канада, сюда туристы приезжают. Во-первых, местные пейзажи привлекают любителей природы – песчаные пляжи с почти нетронутой и непуганой живностью производят сильное впечатление на приезжих, равно, как и впечатляющие скалы. Но в первую очередь, речь об огромных дюнах. Они стали одной из основных природных достопримечательностей архипелага. Привлекают взгляд и красочные деревушки, где все домики раскрашены по-своему. Интересны церкви, маяки, которые сегодня стали музеями и культурными центрами.

Здесь гнездятся морские птицы в огромных количествах, и любители-орнитологи могут сутки напролёт за ними наблюдать.

Здесь же отменная рыбалка. Кстати, рыбная ловля является одной из основных отраслей экономики островов Мадлен. Здесь ловят, в основном, лобстеров, но ловят и обрабатывают многие другие виды рыбы и морепродуктов.

Острова Мадлен привлекают туристов своими природными красотами, уютными деревушками и уникальной культурой. Они идеально подходят для любителей активного отдыха: здесь можно заняться виндсерфингом, кайтбордингом или просто насладиться пляжным отдыхом.

Существует несколько способов добраться до Îles-de-la-Madeleine (Острова Мадлен):

Самый быстрый путь, это перелёт из Монреаля, Квебека и из других городов до аэропорта островов (Aéroport des Îles-de-la-Madeleine). Есть и паромные переправы. Паромная линия связывает острова с городом Souris, что на острове Принца Эдварда, и с городом Godbout в Квебеке. Путешествие на пароме может занять несколько часов, но это прекрасная возможность насладиться видом залива.

Если у вас есть автомобиль, то паром весьма удобный вариант, так как вы можете взять автомашину с собой на острова – автотрасса там одна, но она связывает все острова. Если же вы путешествуете без автомобиля или предпочитаете быстрый способ добраться, то рейс на самолёте будет наилучшим выбором.

Административно острова Îles-de-la-Madeleine относятся к региону Квебека Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

В заключение заметим, что на островах Îles-de-la-Madeleine существует множество вариантов размещения для туристов. Вы найдете там отели, постоялые дворы, арендуемые домики для отпуска, а также кемпинги. Так как острова являются популярным туристическим направлением, особенно летом и ранней осенью, то компании, предоставляющие услуги размещения, могут удовлетворить различные потребности и бюджеты. Если вы планируете поездку, рекомендуется заблаговременно бронировать место, особенно в пиковый сезон.