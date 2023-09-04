Добраться из Монреаля до Парижа за два часа реально?

В 2027 году планируется ввести в эксплуатацию новый сверхзвуковой лайнер, который должен совершать перелёт между Америкой и Европой за пару часов.

Ответ на странный вопрос, можно ли долететь из Монреаля до Парижа за пару часов, кажется, будет положительным лет через пять, если не меньше. Дело в том, что НАСА в сотрудничестве с компанией Локхид разрабатывает совершенно новый сверхзвуковой пассажирский самолёт, который пока носит кодовый номер X-59. И, по заверениям компаний-разработчиков, его крейсерская скорость превысит нынешние скорости пассажирских самолётов в четыре раза. Средняя скорость полёта между Америкой и Европой достигнет примерно 4800 километров в час.

Работы по созданию нового самолёта в самом разгаре и они достигли уровня, когда НАСА и Локхид стали изучать потенциальный рынок и готовить документацию для обслуживающего персонала в аэропортах, где будет приземляться и откуда будет взлетать новая машина. Пока предполагается, что самолёт будет обслуживать примерно полсотни направлений.

Самая большая проблема состоит в шуме, точнее, в грохоте и громе, который возникает при переходе звукового барьера. Этот фактор стал одним из важнейших отрицательных моментов предыдущих моделей сверхзвуковых самолётов (Ту-144, Конкорд). Если во время полёта новой модели двигатели работают не так громко, как двигатели нынешних аппаратов, то переход звукового барьера сопровождается очень громким и неприятным звуковым ударом. В теории проблема почти решена — разработчики заверяют, что технические решения для снижения уровня шума найдены.

Но если даже шум при переходе звукового барьера снизить не удастся, то самолёт будет достигать берега океана на обычной скорости нынешних самолётов, а затем уже преодолевать барьер, летя на океаном. В таком случае из Нью-Йорка, Майями, Квебекграда или Галифакса проблем со временем полёта не возникнет, а вот пассажирам-монреальцам и пассажирам из Торонто придётся подождать, пока они не долетят до Атлантики, и уж тогда помчатся с ветерком!

Пока в планах начало пассажирской эксплуатации Х-59 намечено на 2027 год, и компании заверяют, что отставания в работе пока не наблюдается.

Известно также, что компании Virgin Galactic и Rolls Royce работают над собственным проектом пассажирского сверхзвукового самолёта.

Извечный вопрос всё же остаётся — а как с ценами на сверхбыстрый полёт будет? По карману нам, простым смертным? Ну, там видно будет. Пока копим! И ещё один вопрос – куда смотрит Грета? Почему самолёты не прекращают летать? Безобразие же!