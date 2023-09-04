Иммиграция с Александрой Мельниковой. Как разрешить жилищный кризис? Сократить количество иностранных студентов? Как? Обсуждения за кулисами IRCC – а я с вами делюсь информацией, ведь предупрежден, значит вооружен.

Последний отчет по переписи населения, на который основывались проекты по жилью, здравоохранению и образовательной политики оказался, мягко говоря, просто не применимым, потому что в нем отсутствовали данные о количестве временных жителей Канады (тех, кто на рабочей или студенческих визах). Их количество достигло критических миллиона человек.

Практическое следствие этого недочёта заключается в том, что кризис доступности жилья в Канаде на самом деле хуже, чем предполагалось.

Таким образом, это требует еще более срочных и решительных политических действий, включая способы лучшего сочетания увеличения числа временных жителей с их способностью находить жилье.

Мы узнали от конфиденциальных источников, что IRCC работает над уточнением деталей ограничения количества иностранных студентов, которым разрешен въезд в Канаду ежегодно, чтобы решить проблему с жильем.

Согласно нашим источникам, высшие должностные лица Канадского иммиграционного департамента рассматривают разные варианты, чтобы структурировать и обновить программу выдачи студенческих виз.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в IRCC разрабатывается некое регулирование числа иностранных студентов, въезжающих в Канаду.

Детали еще не уточнены, и окончательное решение еще не принято, но да, IRCC работает над рассмотрением всех способов ограничения числа иностранных студентов.

Несмотря на то, что недавно Марк Миллер также сказал, что они рассматривают возможность принятия 900 000 студентов в 2023 году, что на самом деле является рекордным числом иностранных студентов за любой год, в то же время это поспособствовало и дальше способствует текущему жилищному кризису .

В планах IRCC ограничить число иностранных студентов в 2024 году, а официально известно об этом станет, когда приблизимся к объявлению годового плана по иммиграции в ноябре-декабре 2023 года.

Какие предложения рассматриваются?

Повысить требования к иностранных студентам.

Некоторые образовательные учреждения предлагают повысить требования к знанию языка и академическим оценкам предыдущего образования, вместо установления лимита. Их логика заключается в том, что это автоматически ограничит количество иностранных студентов, имеющих право подавать заявления на учебные визы, повышая стандарт, а Канада получит еще больше качественных кадров.

Однако, это противоречит недавнему послаблению к языковому тесту IELTS Academic для программы Student Direct Stream. Как один из вариантов, Канада может решить отказаться от этой недавней политики разрешения более низких баллов по языковому экзамену IELTS, а не повышать планку выше того, что было раньше, чтобы автоматически уменьшить количество подходящих заявителей со всего мира.

Ввести специфический лимит для размещения иностранных студентов.

В связи с жилищным кризисом Канада может ограничить прием иностранных студентов в зависимости от количества мест в общежитиях в учебных заведениях.

Шон Фрейзер сказал, что «мы хотим, чтобы учебные заведения также разделяли ответственность за то, чтобы у принимаемых ими иностранных студентов было достаточно вариантов размещения поблизости».

Он сказал: “Когда вы видите некоторые из этих учебных заведений, в которых зачислено в пять, шесть раз больше студентов, чем есть мест для них в здании… вы должны начать задавать себе довольно сложные вопросы.”

Ввести разный лимит на иностранных студентов в различных провинциях

С тех пор как появились новости о лимите на иностранных студентов, мы видели разные реакции канадских провинций.

Квебек, Атлантическая Канада и Саскачеван, похоже, не беспокоятся о числе иностранных студентов, прибывающих в их провинции, так как они или их жители открыто критиковали возможность ограничения числа иностранных студентов.

В Канаде провинции регулируют свои учебные заведения, в то время как федеральное правительственное ведомство, IRCC, отвечает за обработку заявлений на учебные визы.

Таким образом, существует также возможность, что федеральное правительство может рассмотреть вопрос о лимите на иностранных студентов в зависимости от их провинции назначения.

Однако это потребует много времени и обратной связи от провинций.

Ввести дополнительные обязательства иностранных студентов и учебных заведений по размещению:

Существует вероятность, что IRCC может включить в критерии допуска к учебной визе предоставление доказательства наличия жилья в DLI или за его пределами перед подачей заявления на учебную визу.

Однако IRCC полна сюрпризов, и такой вариант также может быть рассмотрен властями IRCC.

Отдельно хотелось бы затронуть тему частных колледжей:

Канадские государственные университеты могут быть исключены из этой ситуации с ограничением, учитывая, что у них гораздо лучше инфраструктура по сравнению с частными колледжами.

Марк Миллер в недавнем интервью по поводу ограничения числа иностранных студентов сказал, что они должны предпринять действия против плохих игроков, обманывающих студентов.

Он сказал: “Некоторые люди зарабатывают на этом много денег законным путем, некоторые используют систему, и моя основная забота связана с целостностью системы.”

Миллер сказал, что он не беспокоится о государственных университетах, но “в основном о частных колледжах, которые просто разрослись в разных регионах Канады.”

Нынешний министр жилищного строительства и бывший министр иммиграции Шон Фрейзер сказал: “Есть хорошие частные учебные заведения, и их фильтрация будет важным аспектом работы, которую я пытался делать с Миллером.”

Заключение

Как мы уже говорили, будет много противодействия со стороны крупных канадских образовательных учреждений, и IRCC не может игнорировать их интересы и должен будет учитывать всю картину, что делает это довольно сложной задачей.

Иностранные студенты приносят более чем $22 миллиарда в год в виде доходов, и Канада не может позволить себе потерять эту часть своей экономики.

В целом, Канаде придется установить лимит на иностранных студентов или какой-то механизм, чтобы принимать только тех людей, для которых они могут предоставить место проживания, сохраняя при этом допустимы уровень инфляции и доступный рынок труда.

Скорее всего это не будет жестким лимитом на иностранных студентов, полностью закрывающим для них двери, а скорее всего оптимизация программы для иностранных студентов, что позволит контролировать их количество.

Недобросовестные стороны будут исключены из программы учебных виз или могут потерять статус предоставления разрешений на работу после окончания учебы (PGWP), что автоматически уменьшит интерес к таким учреждениям.

В настоящее время этот рынок образования и иммиграции крайне беспорядочен, и Оттаве нужно сбалансировать свой подход, чтобы продолжать приветствовать иностранных студентов со всего мира.

Александра Мельникова, лицензированный иммиграционный консультант

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Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек, Саскачеван и Манитоба, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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