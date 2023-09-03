Расстрел свадьбы в районе Апланд (Upland) в Оттаве

По предварительным данным, два человека были убиты и шестеро ранены во результате нападения на свадьбу в оттавском районе, неподалёку от границы с Квебеком.

К 18 часам было объявлено, как и ожидалось общественностью, что имена убитых: Сайд Мохамед Али (Said Mohamed Ali), 26 лет, и Абдишакир Абди-Дахир (Abdishakur Abdi-Dahir), 29 лет. Кто бы мог подумать!

Неожиданное событие даже для нынешей обстановки в Канаде, которое, скорее, можно было бы ожидать в США или в Латинской Америки. Поздно ночью 2 сентября неизвестные напали на свадьбу, которая проходила на Gibford Drive и открыли огонь по гостям. В результате нападения по меньшей мере два человека погибли, и шестеро ранены, некоторые из них них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Все раненые пока находятся в больнице.

Днём в воскресенье полиция Оттавы сообщила, что пока никто в связи а нападением не задержан, но полиция ведёт расследование и тщательно проверяет все видео камеры и съёмки со свадьбы. Огонь был открыт на улице, где народ праздновал торжественное событие.

Полицейские не сообщили имена жертв нападения, но сразу же уточнили, что по мнению полиции, речь не шла о нападении из-за “этнической ненависти”. Такие уточнения делаются в том случае, если и нападавшие и жертвы принадлежат к одной этнической группе или же очень похожи внешне. В социальных сетях многие отмечают, что такое заявление делается только в тех случаях, когда речь идёт об определённой этнической группе. Практически все комментаторы уверены, что речь идёт об известном “этническом меньшинстве”, иначе бы такого уточнения не было бы. Многие осуждают также тот факт, что власти не желают уточнять детали о личности жертв, хотя, в конце концов, скрыть это не удастся, и если дело было не так, как предполагают многие, то заявление полиции наоборот подливает масло в огонь. Тем не менее, на вторую половину дня воскресенья никаких уточнений по теме не поступало.