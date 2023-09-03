Продажи недвижимости, снижение цен и рост предложений в Квебеке перед повышением процентной ставки

Брокеры по недвижимости в Квебеке ожидают, что вывесок “Продается” на газонах по всей провинции станет больше после повышения ключевой процентной ставки на будущей неделе.

Брокеры по недвижимости в Квебеке ожидают, что вывесок “Продается” на газонах по всей провинции станет больше после повышения ключевой процентной ставки на этой неделе.

Увеличение до 5 процентов является 10-м увеличением с марта 2022 года, и сейчас это самый высокий показатель с 2001 года.

“Определенно, те, кто приобрел жилье в рамках своего бюджета по ипотеке с переменной процентной ставкой, сейчас действительно почувствуют себя в затруднительном положении”, – сказал брокер Royal LePage Шон Броуди.

Если Броуди прав, данные Квебекской профессиональной ассоциации брокеров недвижимости (QPAREB) за второй квартал, свидетельствующие об увеличении количества объявлений и снижении продаж, могут сохраниться.

С апреля по июнь ассоциация сообщила о 15-процентном сокращении продаж в районе Монреаля и 44-процентном увеличении количества предложений. Средняя цена на все категории недвижимости в мегаполисе также снизилась до 4-5%, в зависимости от объекта.

Среднее время продажи в днях также увеличилось до 23 для квартир на одну семью, 22 для кондоминиумов и 32 для многоквартирных домов.

По всему Квебеку среднее время продажи домов на одну семью составило 52 дня, что на 17 больше, чем в 2022 году, и 54 дня для кондоминиумов, что на 19 дней больше. Продажи в провинции снизились на 13%, а предложения выросли на 26%, а средние цены на квартиры на одну семью и кондоминиумы снизились на 3-4%, но комплексные цены выросли на два процента.

Наибольшее снижение продаж произошло в Монреале (-17%) и Гатино (-15), за которыми следуют Шербрук (-13), Драммондвилль (-11) и Квебек-Сити (-7).

Однако ассоциация утверждает, что рынок остается рынком продавцов, особенно на рынках, где цены вытесняют первых покупателей жилья.

Во втором квартале 2023 года наблюдалось менее выраженное снижение продаж.

“В сезонных условиях, благоприятствующих покупке жилья, покупатели действительно возвращаются в большем количестве, воодушевленные стабилизацией процентных ставок и цен на недвижимость, и все это по мере того, как условия переговоров продолжают нормализовываться”, – сказал директор по анализу рынка QPAREB Чарльз Брант. “Хотя пока слишком рано говорить об общем восстановлении рынка, это уменьшение падения продаж, по крайней мере, предвещает стабилизацию продаж в течение следующих нескольких месяцев, в том числе на рынках с одними из самых высоких цен на недвижимость в провинции”.

Средняя цена дома на одну семью в Квебеке во втором квартале составила 430 000 долларов (-4%) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, но выросла на 8% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Цены на квартиры были одинаковыми.

Брант сказал, что на большинстве рынков Квебека по-прежнему наблюдается “хроническая нехватка объектов недвижимости для продажи” и что спрос остается высоким.

Броуди ожидает, что некоторые покупатели воздержатся от покупки из-за последнего повышения процентной ставки, но покупатели, которые покупают впервые, все еще пытаются выйти на рынок.

Центральный банк заявляет, что повышение процентной ставки было необходимо, чтобы помочь замедлить экономический рост и снизить инфляцию.

“Мы пытаемся сбалансировать риски недостаточного и чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики”, – заявил глава Банка Канады Тифф Маклем. “Если мы не сделаем достаточно сейчас, нам, вероятно, придется сделать больше позже. Но если мы будем делать слишком много, мы рискуем сделать экономические условия неоправданно болезненными для всех”.

Повышение процентных ставок может навредить тем домовладельцам, которым необходимо пересмотреть условия своих ипотечных кредитов.

“Если вы не имеете права сменить финансовое учреждение из-за высоких процентных ставок, вы находитесь во власти этого конкретного банка, и тогда они могут взимать с вас столько, сколько сочтут нужным”, – сказал президент Северо-Восточного агентства недвижимости и ипотеки Терри Килакос.

Следующее решение банка по ставке будет принято 6 сентября.

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