Рецепты праздничных тортов, не самых сложных в приготовлении

В честь праздника – Дня Труда, представляем вашему вниманию пять далеко не самых сложных в изготовлении тортов: Торт из Филадельфии и черники, рисовый торт, торт с изюмом и цукатами, эстонский яблочный пирог, торт Salut.

Торт из сыра Филадельфия и черники

В принципе, речь идёт о любом сливочном сыре – в сегодняшнем мире такие сыры сегодня стали известны под названием сыр Филадельфия, хотя это всего лишь одна из компаний, правда, самая знаменитая, что их выпускает. Как бы то ни было, вот рецепт торта из сливочного сыра и из черники:

Ингредиенты:

500 граммов сыра Филадельфия

500 граммов только что собранной черники

Сок от одного свежевыжатого лимона

Три столовые ложки полные сахарного песка

200 граммов биквитов или печенья (не соленого, конечно)

125 граммов сливочного масла

Готовим торт:

Бисквиты превращаем в крошку (например, прокатывая по ним скалкой, пока бисквиты лежат в пластиковом мешочке) и соединяем с размягченным маслом, после чего размешиваем до однородного состояния, уплотняем руками и держим в холодильнике пару часов – таким образом получится опора для торта Сыр, лимонный сок и сахар между тем тщательно перемешиваем, тоже доводим до однородной массы Выкладываем сырную массу на бисквитную основу и выравниваем поверхность На поверхность густо накладываем чернику, которую немного посыпаем сахаром, чтобы дала сок Выдерживаем торт минут 30, чтобы сырная масса пропиталась соком, после чего подаём на стол.

Получается очень вкусный торт. Хотя не самый дешёвый, так как сливочный сыр всё же не самое дешёвое лакомство, особенно, когда наступает инфляция.

Рисовый торт

К чаепитию подойдет, как нельзя лучше.

Берем для рисового тортика:

200 граммов сахара

300 граммов риса

Три яйца

120 граммов цукатов

60 граммов сливочного масла

50 граммов кедровых орешков

5 штук грецких орехов

Литр мололка

Цедра натертая от одного лимона

Ванилин – немного

Готовим рисовый торт:

Разогреваем молоко со всем сахаром Как только молоко закипело, добавляем рис, варим до тех пор, пока всё молоко не впитается Остуживаем рис и добавляем в него яйца, ванилин, цукаты, масло, цедру лимона, орехи (орехи измельчаем) Массу тщательно перемешиваем и кладем на форму, смазанную маслом Ставим в духовку, нагретую до 200 градусов. Запекаем минут тридцать

Подаем торт холодным.

Торт с изюмом и цукатами

Ингредиенты:

300 граммов муки пшеничной

100 граммов миндаля или грецких орехов (толченые орехи)

Половинка чайной ложки соды, которую надо погасить уксусом

150 граммов сахарного песку

150 граммов сливочного масла

Полстакана молока

Одно яйцо

50 граммов изюма

Столько же цукатов

Щепотка малая соли

Готовим торт с цукатами-изюмом:

Замачиваем на полдня изюм. Просеиваем муку, добавляем в неё масло (размягченное), соль, перемешиваем и выкладываем в миску. Вливаем теперь молоко, вбиваем яйца, замешиваем тесто. Добавляем орехи, изюм и цукаты. Выкладываем тесто на форму и ставим в духовку, нагретуюдо 200 градусов по Цельсию. Держим в духовке один час.

Яблочный пирог Тарту

Один из самых вкусных эстонских тортов. А так как в Эстонии в почёте яблоки, то, разумеется, и торт яблочный. Будете в Тарту, обязательно попробуйте кусочек или два. Для торта нам пригодятся следующие продукты:

Кислые яблоки средних размеров – десяток

Четыре яйца

800 граммов муки

Полторы пачки (300 граммов) сливочного масла

Две столовые ложки изюма

Полстакана яблочного сока

Три столовые ложки рубленого миндаля

Пол-чайной ложки корицы

Полтора стакана сахарного песка

Полторы столовых ложки разрыхлителя

Пол-стакана молока

К тому же для украшения торта нам понадобится стакан жирных сливок, три столовые ложки ванильного сахара и немного корицы.

Готовим торт Тарту:

Нагреваем яблочный сок и заливаем им изюм Миндаль слегка поджариваем на сковороде без масла Когда изюм набухнет в соке, сок сливаем, а изюм смешиваем с миндалем и корицей Оставшийся сок смешиваем с молоком Теперь взбиваем масло с сахаром и добавляем по очереди яйца Смешиваем муку и разрыхлитель, после чего аккуратно всё смешиваем и доводим до однородной массы – получается пышное тесто Удаляем из яблок плодоножки и семечки, но сами яблоки не разрезаем Внутрь каждого яблочка кладём немного приготовленной смеси Треть теста кладём в форму, немного прилепливая к бортикам Яблоки выкладываем на тесто Оставшийся после заполнения яблок изюм и миндаль раскладываем между яблоками Третью теста накраываем изюм, а последней частью накрываем яблоки сверху, как крышкой Нагреваем духовку до 180 градусов и выпекаем часа два – желательно после получаса накрыть фольгой, как всегда, чтобы тесто не подгорало Когда торт будет готов, даём остыть (достаем из формы, пока горячий) и украшаем его взбитыми сливвками, посыпаем ванильным сахаром и корицей.

Торт Salut

Рецепт этого миндального торта или пирога относительно прост. Говорят, торт пришёл в мир из Италии, но название пишется по-английски – Salut (можно утверждать, что по-французски), без буквы “е” на конце, как, вроде бы, в Италии принято. Поэтому, возможно, и не итальянского происхождения. Ладно, приступим к рецепту:

Ингредиенты:

миндаль – 200 граммов

мука пшеничная высшего сорта (мелкая-мелкая) – 250 граммов

сахар ванильный – 200 граммов

ванилин – немного

желтки – два

масло сливочное – 120 граммов

цедра натертая от одного лимона

соль – щепотка

сахарная пудра – посыпать тортик в конце

Готовим торт Salut:

Миндаль ошпариваем и пропускаем через миксер или обычную мясорубку Муку насыпаем горкой, делаем углубление в вершине (теперь горка стала похожа на итальянский вулкан Везувий) и вносим в муку миндаль, сахар, ванилин, цедру лимона. Тщательно перемешиваем Теперь добавляем масло и соль Наконец, вливаем желтки и вновь тщательно перемешиваем тесто, которое уже должно стать густым. Учтите, что тесто не раскатывают, а руками аккуратно раскладывают в огнестойкую форму Выпекать в течение часа в духовке, нагретой до 180 градусов по Цельсию (то есть, несильный нагрев, дабы не сгорело) Достав из духовки, посыпаем пудрой.