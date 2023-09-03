4 сентября – Национальный День Труда в Канаде

В первый понедельник сентября, в этом году 4 сентября, в Канаде отмечается День Труда, всенародный праздник всех трудящихся страны.

Праздник Труда отмечается в Канаде в первый понедельник сентября и это официальный национальный праздник, который проходит в честь всех трудящихся страны. Праздник этот возник в результате борьбы рабочих за свои права и лучшие условия труда во второй половине XIX века, когда трудящиеся стали осознавать, что у них есть права и что они могут добиться лучших условий труда.

Вот некоторые факты об истории и традициях, которые привели к появлению праздника Труда:

Первая демонстрация за права рабочих в Канаде состоялась 15 апреля 1872 года в Торонто, когда Ассамблея профсоюзов Торонто организовала массовый митинг и шествие, требуя освобождения 24 лидеров Типографского Союза, арестованных за “беспорядки” в ходе выступления рабочих с требованиями ввест 9-часовой рабочий день (в то время рабочий день не был нормирован, он длился 12 часов и больше).

Официальный праздник труда в Канаде стал отмечаться с 1894 года, когда парламент Канады принял закон, устанавливающий первый понедельник сентября как статутный выходной день для всех работников.

Первый понедельник сентября был выбран датой праздника труда в Канаде под влиянием американского рабочего движения, которое провело всенародную забастовку 1 мая 1886 года, требуя 8-часового рабочего, но затем лидеры движения решили отмечать праздник именно трудящихся в начале сентября, а 1 мая оставить, как день борьбы.

Но несмотря на желание разделить две даты – день борьбы и день праздника, с конца девятнадцатого века и в первые десятилетия двадцатого века праздник труда как в США, так и в Канаде всегда был поводом для проведения парадов, демонстраций, речей и митингов, на которых выражались рабочие требования и формулировались проблемы.

Со временем праздник труда стал менее политизированным и более развлекательным и по-настоящему праздничным. Сегодня он ассоциируется с концом лета и началом учебного года. В этот день люди устраивают пикники, барбекю, посещают ярмарки, фестивали и спортивные мероприятия. Официальные учреждения и супермаркеты не работают (см. наш текст о том, что открыто и что закрыто 4 сентября).