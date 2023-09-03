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Новости Общий долг канадских семей снова вырос во втором квартале 2023 года

Общий долг канадских семей снова вырос во втором квартале 2023 года

Виктория Христова Сен 3, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Общий долг канадских семей снова вырос во втором квартале 2023 года отключены 43 Просмотров

Суммарный долг канадских домохозяйств во втором квартале 2023 года вырос на 4,2% ($94,8 млрд) по сравнению с 2022 годом, 2 сентября передает CTV News со ссылкой на отчет TransUnion Credit Industry Insights Report.

Суммарный долг канадских домохозяйств во втором квартале 2023 года вырос на 4,2% ($94,8 млрд) по сравнению с 2022 годом, 2 сентября передает CTV News со ссылкой на отчет TransUnion Credit Industry Insights Report.

Согласно исследованию, главным фактором роста долга стали задолженности по ипотечным кредитам. В первом квартале 2023 года задолженность по кредитам также росла, увеличившись на 3,3%.

Средний потребительский баланс по кредитным продуктам увеличился на 9%, превысив $4 тыс. Это связано с более высокими расходами: во втором квартале 2023 года средний потребитель потратил со своей карты $2100 (на 1,5% больше, чем в 2022 году). Одновременно рос спрос на кредитные карты: за квартал он вырос на 17%.

За то же время кредиторы выдали на 12% больше объемов кредитов. Отмечается, что это указывает на повышение стремления к рискам среди кредиторов.

47% канадцев живут от зарплаты до зарплаты, следует из результатов опроса, проведенного Leger, 1 сентября передает CTV News.

Среди испытывающих финансовые трудности больше самых трудоспособных канадцев: в этом признались 53% в возрасте от 18 до 35 лет и 57% в возрасте от 35 до 54 лет. Больше всего страдают от высоких цен жители Атлантической Канады, провинций Манитоба и Саскачеван — в них признались в существовании от зарплаты до зарплаты более половины респондентов, тогда как в Квебеке только 38%, а в Британской Колумбии — 42%.

60% ответивших назвали хорошим состояние семейных финансов, тогда как 36% заявили, что ситуация плохая или очень плохая. Люди старше 55 лет чаще, чем молодежь, говорили, что у них в порядке с деньгами.

47% респондентов в возрасте до 35 лет заявили, что боятся потерять работу в следующем году, по сравнению с 35% в возрасте 35-54 года. Из всего числа ответивших 61% заявили, что экономика страны находится в состоянии рецессии, 16% сказали, что не знают, 23% отрицали такую возможность.

 

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