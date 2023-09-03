Общий долг канадских семей снова вырос во втором квартале 2023 года

Суммарный долг канадских домохозяйств во втором квартале 2023 года вырос на 4,2% ($94,8 млрд) по сравнению с 2022 годом, 2 сентября передает CTV News со ссылкой на отчет TransUnion Credit Industry Insights Report.

Суммарный долг канадских домохозяйств во втором квартале 2023 года вырос на 4,2% ($94,8 млрд) по сравнению с 2022 годом, 2 сентября передает CTV News со ссылкой на отчет TransUnion Credit Industry Insights Report.

Согласно исследованию, главным фактором роста долга стали задолженности по ипотечным кредитам. В первом квартале 2023 года задолженность по кредитам также росла, увеличившись на 3,3%.

Средний потребительский баланс по кредитным продуктам увеличился на 9%, превысив $4 тыс. Это связано с более высокими расходами: во втором квартале 2023 года средний потребитель потратил со своей карты $2100 (на 1,5% больше, чем в 2022 году). Одновременно рос спрос на кредитные карты: за квартал он вырос на 17%.

За то же время кредиторы выдали на 12% больше объемов кредитов. Отмечается, что это указывает на повышение стремления к рискам среди кредиторов.

47% канадцев живут от зарплаты до зарплаты, следует из результатов опроса, проведенного Leger, 1 сентября передает CTV News.

Среди испытывающих финансовые трудности больше самых трудоспособных канадцев: в этом признались 53% в возрасте от 18 до 35 лет и 57% в возрасте от 35 до 54 лет. Больше всего страдают от высоких цен жители Атлантической Канады, провинций Манитоба и Саскачеван — в них признались в существовании от зарплаты до зарплаты более половины респондентов, тогда как в Квебеке только 38%, а в Британской Колумбии — 42%.

60% ответивших назвали хорошим состояние семейных финансов, тогда как 36% заявили, что ситуация плохая или очень плохая. Люди старше 55 лет чаще, чем молодежь, говорили, что у них в порядке с деньгами.

47% респондентов в возрасте до 35 лет заявили, что боятся потерять работу в следующем году, по сравнению с 35% в возрасте 35-54 года. Из всего числа ответивших 61% заявили, что экономика страны находится в состоянии рецессии, 16% сказали, что не знают, 23% отрицали такую возможность.