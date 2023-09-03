Опрос WSJ показал, как делятся сейчас голоса между Трампом и Байденом

Равное количество процентов получили бы действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп, если бы президентские выборы проходили сейчас и если бы не было других кандидатов, следует из результатов опроса, опубликованных 2 сентября газетой Wall Street Journal.

Равное количество процентов получили бы действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп, если бы президентские выборы проходили сейчас и если бы не было других кандидатов, следует из результатов опроса, опубликованных 2 сентября газетой Wall Street Journal.

В проведенном газетой с 24 по 30 августа опросе приняли участие 1,5 тыс. американцев, имеющих право голоса.

Согласно результатам, если бы выбор был только между Трампом и Байденом, то они набрали бы по 46% голосов. При этом 8% респондентов не смогли сделать свой выбор.

Однако, если бы помимо этих двух кандидатов в выборах участвовал бы кто-то третий — зеленые или либертарианцы, то доля тех, кто не смог определиться, выросла до 17%, а Трамп немного вырвался вперед, набрав 40% против 39% Байдена.

Активную подготовку к возможному старту расследования в рамках процедуры импичмента со стороны Республиканской партии в палате представителей конгресса США, начала администрация президента Джо Байдена.

«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов, чтобы лидировать в агрессивном ответе на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена», — пишут в публикации со ссылкой на источники телеканала.

Собеседники телеканала утверждают, что советники главы Белого дома готовы дать «энергичный ответ против расследования», подав действия республиканцев как бездоказательный трюк, который используется, чтобы создать хаос.

«Никогда еще в современной истории импичмент не строился на полном отсутствии доказательств», — заявил один из источников издания.

Белый дом начал подготовку к импичменту с первого дня работы палаты представителей конгресса США в ее нынешнем составе, то есть под контролем Республиканской партии. Но только с августа 2023 года привлеченные советники принялись разбирать позицию своих политических оппонентов для выбора способа ответить.

В Белом доме в настоящее время изучают импичмент бывшего президента США Билла Клинтона в 1998 году. Его хотят взять в качестве модели построения эффективной линии обороны. Также его изучение используют для выработки ответных мер, чтобы республиканцы «заплатили политическую цену» за свои действия.